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芙烈達卡蘿自畫像3500萬美元拍出 破拉美作品紀錄

中央社／紐約16日電
墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像16日在紐約拍賣會以近3500萬美元拍出。（Getty Images）
墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像16日在紐約拍賣會以近3500萬美元拍出。（Getty Images）

墨西哥傳奇女畫家芙烈達‧卡蘿自畫像今天在紐約拍賣會以近3500萬美元拍出，不僅是這位墨西哥名藝術家作品拍賣紀錄，也寫下拉丁美洲藝術家拍賣新猷。

法國藝術家蘇拉吉（Pierre Soulages）一幅畫作也在同場拍賣會以2020萬美元賣出，刷新他作品的拍賣紀錄。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，芙烈達‧卡蘿（Frida Kahlo）這幅自畫像「迪亞哥與我」（Diego y yo）於1949年創作，畫中芙烈達‧卡蘿夫婿迪亞哥‧里維拉（Diego Rivera）的臉龐出現在她的前額，而她獨特的濃眉大眼眼角，還垂著幾滴淚珠。

這幅畫作一如預期刷新她作品先前在2016年寫下的800萬美元紀錄，成為拍賣史上最貴的拉美藝術品。先前的紀錄是由迪亞哥‧里維拉保持，他的1932年畫作Los Rivales於2018年5月在佳士得（Christie's）以976萬美元落槌。

「迪亞哥與我」具體而微呈現芙烈達‧卡蘿的自畫像風格，她的自畫像以強烈而神秘的凝視著稱，讓這位墨西哥女性主義畫家舉世聞名。

藝術專家表示，當時迪亞哥‧里維拉正和墨西哥籍女演員瑪莉亞‧菲利克斯（Maria Felix）關係親密，畫作中迪亞哥‧里維拉額頭上的第三隻眼，象徵著他折磨芙烈達‧卡蘿的程度。

芙烈達‧卡蘿和迪亞哥‧里維拉兩人兩度結為連理。芙烈達‧卡蘿1954年離世，享年47歲。

「迪亞哥與我」上一次1990年在蘇富比拍賣會上，以140萬美元落槌。

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