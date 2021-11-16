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房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

記者孫曼／即時報導
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)

紐約蘇富比（Sotheby's）於15日晚間舉辦的麥克羅威收藏（The Macklowe Collection）專場拍賣第一場以破紀錄的天價收槌。34件拍品全部拍出，總金額達6億7610萬美元，是蘇富比有史以來拍賣總額最高的一次拍賣，也創下蘇富比史上單一藏家拍賣的紀錄。麥克羅威收藏第二部分拍賣將於2022年5月舉辦。

34件眾所矚目的拍品中，Mark Rothko於1951年創作的「第7號」（No. 7）在激烈競標中以最高價落槌，成交價8250萬美元，是藝術家第二高價的作品。

Mark Rothko於1951年創作的「第7號」（No. 7）在激烈競標中以最...
Mark Rothko於1951年創作的「第7號」（No. 7）在激烈競標中以最高價落槌，成交價8250萬美元。(圖:蘇富比提供)

雕塑家賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）的「鼻子」銅雕則以7840萬美元居次，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。賈柯梅蒂鼻子系列雕塑共8件，其中僅有3件（包括此拍品）為私人收藏，而且這次首次現身拍場。這次拍賣上的另一件雕塑來自畢卡索，是他為詩人好友Guillaume Apollinaire致敬之作，也以超越拍前估價的2630萬美元成交。

紐約蘇富比15日晚間舉辦的麥克羅威收藏專場拍賣第一場以破紀錄的天價收槌。(圖:蘇...
紐約蘇富比15日晚間舉辦的麥克羅威收藏專場拍賣第一場以破紀錄的天價收槌。(圖:蘇富比提供)

除了Rothko和賈柯梅蒂，以高於5000萬美元成交的還有Cy Twombly與波拉克（Jackson Pollock）的作品。波拉克1951年黑色時期的「17號」（Number 17）在激烈競標後以將近拍前估價2倍的6120萬美元成交，締造藝術家的拍賣紀錄。Cy Twombly首登拍場的「無題」（Untitled）以5890萬美元成交，是藝術家第三高價的作品。

紐約蘇富比15日晚間舉辦的麥克羅威收藏專場拍賣第一場以破紀錄的天價收槌。(圖:蘇...
紐約蘇富比15日晚間舉辦的麥克羅威收藏專場拍賣第一場以破紀錄的天價收槌。(圖:蘇富比提供)

已經84歲的美國房產大亨麥克羅威（Harry Macklowe）與結縭近60年的前妻Linda，離婚官司因財產分配問題而拖延多年，最後法官裁定他們必須於2023年前拍賣165件收藏中價值最高的65件來為婚姻劃下句點。麥克羅威在2016年申請離婚後與小他約20歲的Patricia Landeau結婚。

拍賣 雕塑 美國

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