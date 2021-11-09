張展、立場新聞 獲無國界記者提名新聞自由獎

無國界記者組織東亞辦事處代表艾瑋昂表示，張展是在中國政府持續壓制監管下的新聞業象徵。（中央社）

因報導中國 疫情而入獄的中國公民記者張展 ，8日獲無國界記者組織（RSF）提名 新聞自由獎中的勇氣獎。無國界記者也呼籲中國當局釋放正在絕食抗議的張展。香港「立場新聞」則獲提名獨立獎。

無國界記者組織8日公布新聞自由獎的提名名單，本次共有勇氣（Courage）、獨立（Independence）和影響力（Impact）3項獎項。

提名簡介指，律師出身的張展因於2020年2月前往爆發新冠肺炎（COVID-19）的武漢採訪，之後於當年5月被捕，同年底被以「尋釁滋事」罪名判處4年有期徒刑。

簡介稱，即便不斷遭受當局威脅，但張展仍透過Youtube、推特（Twitter）和微信等社群平台上傳報導，並獲大量轉發，成為當時對武漢疫情主要的獨立消息來源之一。

無國界記者組織東亞辦事處代表艾瑋昂（Cédric Alviani）對衛報（The Guardian）表示，張展是在中國政府持續壓制監管下的新聞業象徵。

他說，中國政府不該審判張展，「在沒有人知道武漢發生什麼事的時候，張展就冒著生命危險前往當地」，「她應該被視為英雄」。

艾瑋昂也呼籲中國當局取消對張展的控罪，或至少鑑於她目前的健康狀況，應基於人道立場釋放她。

張展被捕後就陸續絕食抗議，她的哥哥張舉日前透過推特表示，身高177公分的張展目前體重剩不到40公斤，擔心她活不過今年冬天，呼籲當局讓張展保外就醫。

另外，香港網路媒體「立場新聞」也獲提名「獨立」獎。簡介指，在香港蘋果日報被迫關閉後，立場新聞的六名董事辭任，並將評論文章下架以保護作者。不過，立場新聞仍持續報導香港重大的政治、社會新聞，並對政府政策和所有與香港國安法相關的訴訟皆有深入的報導。