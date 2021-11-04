台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

台灣第一位女大學生大森政壽入學新聞，刊於1931年的台灣日日新報。國立台灣圖書館藏。（圖：史博館提供）

台灣 第一位念大學的女子是誰？誰又是台灣第一位女性攝影 家？國立歷史博物館即起推出「你認識她嗎？—台灣早期女性身影」線上展，解密這些在台灣史遭忽略的女性。

史博館收藏5萬件文物中，包含近800件攝影作品。史博館雖閉門整修，仍推出「你認識她嗎？—台灣早期女性身影」線上展，精選22件以女性為主題的攝影作品，探討女性影像及其時代意義，從「她」的角度出發，重讀台灣早期攝影作品中的「她的故事」。

攝影家李火增於1940年代拍攝的「咖啡廳女給」。（圖：夏門攝影企劃研究室提供）

1928年，台北帝國大學（台大前身）成立，三年後才迎來第一位女學生—就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽。大森政壽的父親是日本 總督府職員，當大森自台北第一高女（北一女前身）畢業，因台灣沒有高等女子教育機構而回到京都。1930年大森返台，先在台北帝大當聽講生，隔年以第二名的成績考入台北帝大文政學部英文學科，成為當時報紙的熱門頭條。1934年大森大學畢業，成為台北帝大第一位女學士，也是台灣第一個女大學生。

攝影家余如季於1960年所拍攝的「車掌小姐」，由史博館典藏。（圖：史博館提供）

至於第一位念台北帝大的台灣女性則是杜淑純。她是台灣第一位醫學博士杜聰明的女兒。台北第一高女畢業後，杜淑純為了升學前往日本讀書，1942年回台參加台北帝大的插班考試，也就讀文政學部英文學科。1921年出生的陳麗鴻，則是台灣首位女攝影師，她獨自前往日本東洋寫真學校進修，歸國後以細膩的視角與靈活的商業嗅覺，在攝影界一枝獨秀。

1920年代的台灣，已出現從事「毛斷（日據時代用詞，意為modern、摩登）」工作的女性。此展展出台灣早期「毛斷」小姐的亮麗影像。包括咖啡館女服務生「女給」、百貨中的女性銷售員、以及客運、火車上的車掌小姐等。

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