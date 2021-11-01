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「夜深人靜的小說家」 王定國眼疾下的寫作苦行

中央社／台北1日電
《夜深人靜的小說家》書影。（圖：印刻提供）
《夜深人靜的小說家》書影。（圖：印刻提供）

台灣作家王定國近期出版小說集《夜深人靜的小說家》，王定國在書序中自陳近年飽受多重眼疾之苦，但即使術後只剩裸視0.3的視力，他仍把握有限視力書寫，展現強烈的創作意志。

王定國在書序中表示：「為了測試術後的眼睛是否還有未來，每晚一躺上床我就開始等鼾聲，等我疲憊的妻總算終於忘了我，這時我趕緊光著腳躡進書房的黑暗中，在那開燈的瞬間雖也曾有一絲絲的罪惡感，覺得萬萬不該在這節骨眼上鋌而走險。」

王定國在序中強調：「然而文字這種信仰莫不就像命一樣，以前青春怠惰不著一字也就罷了，來到這靈魂的末日還可以再空等嗎？」

王定國1955年生，彰化鹿港人，現定居台中。17歲開始寫作，曾獲全國大專小說創作獎、時報文學獎、聯合報小說獎，曾短期任職法院書記官，轉戰商場後封筆，長期投身建築業，2013年重返文壇，掀起一股「王定國熱」，陸續獲得聯合報文學大獎、開卷十大好書獎及亞洲週刊華文十大好書肯定。

新書「夜深人靜的小說家」收錄王定國曾經入選年度小說的8篇作品及1篇新作，時間橫跨18年，其中「櫻花」描寫一名牙醫師從一段賞櫻之旅所發展的婚外情及其微妙心境；「苦花」從一樁溪釣溺水事件，解開死者與民宿老闆娘背後糾葛的關係；「那麼熱，那麼冷」描寫看似圓滿、衣食豐足的家庭，成員各自的不滿及其內心溫度。

「妖精」以兒子的視角看父親婚外情第三者罹患失智後，伴父母前去探望途中的各自心路歷程；「斷層」寫震後餘生的青年，潛心照顧盆栽及守護家園，冷眼看盡貧富之間的人心差距。

「厭世半小時」為王定國全新短篇小說，以早餐店背後一段看似平淡其實暗潮洶湧的感情，探索孤寂心靈在期待與錯過之間的各種堅強。

王定國在書序中表示：「這本書裡有我不斷重複的人類情感、愛的品格、底層生命的暗光，以及身為寫作者該當涵養的救贖欲望。當然，也許你真的以為我在重複，其實我在超越，我守在傳統巷口，正在前往已經無法到達的地方。」

小說 台灣 失智

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