台「小島大歌」為海洋發聲 2022年站上紐約百老匯

「小島大歌」最新製作的單曲Liswar Zanset（我們的祖先），由台灣金曲獎最佳原住民語專輯獎得主、「漂流出口」主唱Putad（圖）與來自模里西斯歌手Emlyn共同創作。（小島大歌工作室提供／中央社）

橫跨世界的南島聲音採集計畫「小島大歌」，今年底將發行以「為海洋發聲」為主題的第2張專輯，邀15名來自10個南島國家的音樂創作人遠端共製，明年更將展開北美、歐洲巡演。

「小島大歌」今天透過新聞稿宣布，最新製作的單曲Liswar Zanset（我們的祖先），由台灣 金曲獎最佳原住民 語專輯獎得主、「漂流出口」主唱Putad與來自模里西斯歌手Emlyn共同創作，以雙主唱形式呈現。

橫跨世界的南島聲音採集計畫「小島大歌」，2021年底將發行以「為海洋發聲」為主題的第2張專輯，邀15名來自10個南島國家的音樂創作人遠端共製。（小島大歌工作室提供／中央社）

Emlyn在歌曲裡緬懷祖先曾經被視為奴隸，仍一路反抗最終獲得自由的歷史。曾參與反寶盛水族生態遊樂區開發案，守護阿美族海岸線傳統領域的Putad，也以台灣原住民土地被占領剝削的故事為題，隔空回應：「就算到最後我們什麼也沒剩下，我相信土地與海洋會守護著我們，我們將成為祖靈的一部分。」

歌曲尾端則由馬紹爾群島青年行動倡議家Selina Leem 以詩入詞「她們的族人流離失所，她們的土地被竊，我的族人和土地正被淹沒」，道出馬紹爾群島正面臨氣候變遷及海平面上升的威脅，族人被迫離開自己的島嶼。

2021年小島大歌以「為海洋發聲」為題，邀請漂流出口主唱Putad加入共創計畫。（圖：Putad提供）

雖然「小島大歌」計畫中的南島藝術家們來自不同國家，卻被海洋和南島文化串連在一起，更在這首歌曲中共同為捍衛家園而唱。

隨著國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情情勢趨緩，「小島大歌」也將於明年1月再次出航，實踐籌備3年為期120天的36場北美、歐洲巡迴演出之旅，將站上紐約百老匯、洛杉磯華納大劇院等世界級表演藝術舞台。

「小島大歌」也將於史丹佛、賓州、邁阿密戴德、麻省大學、達特茅斯學院等一級場館演出，並以駐校論壇、工作坊、紀錄片放映等深度交流。明年5月也將於2022義大利 文化首都開幕式演出，將台灣原住民及南島音樂推向國際文化市場。

許久未踏出台灣的她們對巡演計畫相當興奮，身為母親的Putad分享自己將帶全家人一起踏上旅程，她笑說：「終於可以帶5歲兒子造訪他的偶像麥可傑克森（Michael Jackson）的故鄉。」

「小島大歌」計畫發起人BaoBao（陳玟臻）則表示，旅行時常穿的長靴早已在櫃子裡發霉，迫不及待可以繼續飛行的日子。