臺灣文學獎得主揭曉 鍾文音《別送》抱走金典大獎

臺灣文學獎「金典獎」得主28日揭曉，大獎得主為鍾文音《別送》。（圖：國立臺灣文學館提供）

臺灣文學獎「金典獎」得主28日揭曉，235本作品經過複審及決審的二輪激辯，選出7本金典獎、1本百萬新台幣獎金的「金典獎年度大獎」，大獎得主為鍾文音《別送》。

7本「金典獎」得獎作品為：洪愛珠《老派少女購物路線》、羅智成《荒涼糖果店》、張小虹《張愛玲的假髮》、平路《間隙：寫給受折磨的你》、黃崇凱《新寶島》、徐振輔《馴羊記》、伊格言《零度分離》。

臺灣文學「金典獎」由國立臺灣文學館主辦，今年吸引235本作品參賽，是臺灣文學書籍最尊榮也是最激烈的賽事。金典獎的特色是不分文類徵獎，一方面是因為跨文類書寫逐漸增多，二是各文類的各年表現強弱不同，因此由評審團動態調配，是文學界重要的風向球。並且為了鼓勵文學新人，也特別設置「蓓蕾獎」3名，除了百萬大獎之外，7本金典獎及蓓蕾獎，皆可獲贈獎金15萬元。

金典大獎得主鍾文音《別送》由麥田出版公司出版，評審團指出，這本書是一場鉅製的、41萬字的送別，行囊不只是故人與故去，更揣懷著作者稠密纏繞的文字質地和情感──愈送愈遠，愈送愈醒，種種出發與抵達的執著，看似被在路上一一放下，就像所有的感情都是從送別，變成一句「別送」；然而全書卻又不是真的放下，鐘文音的看破，是陷落，因此文學的光芒，也得從深沉的暗中顯。

「蓓蕾獎」3位新人作家是：程廷《我長在打開的樹洞》、陳宗暉《我所去過最遠的地方》，及同時獲金典獎的徐振輔《馴羊記》。

評審團表示，今年獲獎10部作品有一種特殊的氛圍，創作者誠實面對自己的生命與生活，並且也在與歷史脈動、與文化對話，不論是詩、散文、小說 與跨越文類的書寫，都是呈現臺灣文學的巨大創作能量；而蓓蕾新人飽滿又想像力豐富的書寫實力，也足以對未來的臺灣文學充滿期待。