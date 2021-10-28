我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

莫德納CEO：6-11歲兒童 聖誕節前有望打到疫苗

兩岸三地都有「故宮」了 香港故宮預計明年7月開館

記者林則宏／綜合報導
香港故宮預計明年4月完工、7月開幕，建築主體目前已基本完成。（中新社）
香港故宮預計明年4月完工、7月開幕，建築主體目前已基本完成。（中新社）

北京故宮、台北故宮之後，香港明年也會有一座故宮。香港故宮文化博物館館長吳志華表示，香港故宮文化博物館項目得到中國中央大力支持，內部裝修工程預計明年4月完成，5月進行策展工作，7月如期開幕。

吳志華透露，開幕後，香港故宮將展出約900件北京故宮藏品，其中約166件屬中國國家一級文物。

香港故宮是香港特區行政長官林鄭月娥2015年擔任政務司長時，與時任北京故宮博物院院長單霽翔共同促成的。2017年6月29日，香港政務司長張建宗與單霽翔簽署「興建香港故宮文化博物館合作協議」時，中國國家主席習近平還出席見證簽署儀式。

據中新社報導，林鄭月娥近日在香港一場公開活動中表示，將於2022年開幕的香港故宮文化博物館，「體現了香港與祖國緊密相連，以及國家對香港的支持和關愛」。　

西九文化區 座落維多利亞港旁

香港故宮座落在維多利亞港旁的西九文化區。新華社形容，香港故宮外型類似古代器皿方鼎，三面環海，占地約1.7萬平方公尺，總建築面積約4.3萬平方公尺（約1.3萬坪）。

中新社指出，作為北京故宮在中國以外首個合作項目，香港故宮在建造上既參考了中國傳統視覺藝術和空間文化，又結合當代香港的都市風格。外觀上，香港故宮是座現代都市建築，但內部設計則融合了很多北京故宮的元素。

內部的設計 融合北京故宮元素

新華社舉例稱，香港故宮正門的十扇門，每扇門上都有每排九個共九排門釘；門前地面上的20多塊透光玻璃板，布局和弧度都模擬故宮門前的金水河。　　

香港故宮文化博物館項目負責人王勇強調，香港故宮並不是北京故宮的分館，而是做一些重新詮釋，既要推廣中華傳統文化，也會注重促進不同文化之間的對話交流。

中新社報導，香港故宮大量應用了創新科技，包括：VR安全體驗、AI鏡頭識別火情、3D列印及AR增強現實、MR混合現實技術等。　　

對於明年中即將開館的香港故宮，吳志華說，「我非常有信心香港故宮文化博物館將成為香港回歸25周年的重要項目，助力香港發展中外文化藝術交流中心，亦增強香港市民對國家的認同感。」

香港 北京 博物館

上一則

啟蒙時代的閱讀（上）

下一則

香港圖書館

延伸閱讀

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字
林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題
香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院

香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院
林鄭最後報告跨境、跨屆惹連任疑雲 被批不知分寸

林鄭最後報告跨境、跨屆惹連任疑雲 被批不知分寸

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35
燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早餐變奏曲（上）

2021-10-25 03:02

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍