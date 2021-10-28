兩岸三地都有「故宮」了 香港故宮預計明年7月開館

香港故宮預計明年4月完工、7月開幕，建築主體目前已基本完成。（中新社）

繼北京 故宮、台北故宮之後，香港 明年也會有一座故宮。香港故宮文化博物館 館長吳志華表示，香港故宮文化博物館項目得到中國中央大力支持，內部裝修工程預計明年4月完成，5月進行策展工作，7月如期開幕。

吳志華透露，開幕後，香港故宮將展出約900件北京故宮藏品，其中約166件屬中國國家一級文物。

香港故宮是香港特區行政長官林鄭月娥2015年擔任政務司長時，與時任北京故宮博物院院長單霽翔共同促成的。2017年6月29日，香港政務司長張建宗與單霽翔簽署「興建香港故宮文化博物館合作協議」時，中國國家主席習近平還出席見證簽署儀式。

據中新社報導，林鄭月娥近日在香港一場公開活動中表示，將於2022年開幕的香港故宮文化博物館，「體現了香港與祖國緊密相連，以及國家對香港的支持和關愛」。

西九文化區 座落維多利亞港旁

香港故宮座落在維多利亞港旁的西九文化區。新華社形容，香港故宮外型類似古代器皿方鼎，三面環海，占地約1.7萬平方公尺，總建築面積約4.3萬平方公尺（約1.3萬坪）。

中新社指出，作為北京故宮在中國以外首個合作項目，香港故宮在建造上既參考了中國傳統視覺藝術和空間文化，又結合當代香港的都市風格。外觀上，香港故宮是座現代都市建築，但內部設計則融合了很多北京故宮的元素。

內部的設計 融合北京故宮元素

新華社舉例稱，香港故宮正門的十扇門，每扇門上都有每排九個共九排門釘；門前地面上的20多塊透光玻璃板，布局和弧度都模擬故宮門前的金水河。

香港故宮文化博物館項目負責人王勇強調，香港故宮並不是北京故宮的分館，而是做一些重新詮釋，既要推廣中華傳統文化，也會注重促進不同文化之間的對話交流。

中新社報導，香港故宮大量應用了創新科技，包括：VR安全體驗、AI鏡頭識別火情、3D列印及AR增強現實、MR混合現實技術等。

對於明年中即將開館的香港故宮，吳志華說，「我非常有信心香港故宮文化博物館將成為香港回歸25周年的重要項目，助力香港發展中外文化藝術交流中心，亦增強香港市民對國家的認同感。」