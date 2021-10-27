我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

董啟章小說「香港字」 穿越150年印在心裡的情書

香港新聞組／香港27日電
香港作家董啟章最新著作「香港字」，刻畫三段與鉛字及香港息息相關的故事，近期將出版。（中央社）
香港作家董啟章最新著作「香港字」，刻畫三段與鉛字及香港息息相關的故事，近期將出版。（中央社）

曾經，印刷鉛字是文化的載體，承載濃得化不開的情感與歷史記憶，香港作家董啟章最新著作「香港字」，刻畫三段與鉛字及香港息息相關的故事，近期將出版。

中央社引述新經典文化的新聞稿，香港曾有一批風格獨特的印刷鉛字，源於19世紀英國傳教士引進活字印刷技術，用來印刷中文「聖經」，後經由香港英華書院印刷所鑄成第一批「香港字」，印出了無數出版物，為當時的香港華人提供許多知識及訊息，可惜歷經戰亂，「香港字」散佚不傳。

直到2018年，香港版畫工作室的翁秀梅收到一封來自荷蘭的電郵，得知荷蘭國家民族學博物館找到一套1858年自香港購入的「香港字」，翁秀梅於是展開「香港字重鑄計畫」。

2020年間，香港版畫工作室依著這批「香港字」，重新復刻73枚「香港字」，並於香港文化博物館舉辦「字裡圖間－香港印藝傳奇」展覽。董啟章就是在這個展覽中看到「香港字」。

董啟章回憶：「那一刻，我實實在在地被震撼了，也因而著了魔，彷彿有聲音呼喚我，把它的故事寫出來。」

全書分三部分：「晨輝遺書」、「活字降靈會」、「復生六記」。「晨輝遺書」故事發生於2019至2020年間，女生角賴晨輝自殺未遂，精神陷入困境，因緣際會協助籌辦「香港字」展覽，進而重構出自己的家族故事，展開尋根之旅。

「活字降靈會」描述「香港字」歷史，以文字與靈對話的形式，由字靈向晨輝講述彷彿創世紀般的「香港字」故事。

「復生六記」描述19世紀排版工人戴福與少女黎幸兒的一段苦戀。戴福曾就讀於香港英華書院，之後加入書院印刷所當排版工，見證「香港字」的發展。

董啟章曾三度榮獲紅樓夢文學獎評審團獎，以「愛妻」獲台北書展大獎，他表示：「與其說這是一部歷史小說，不如說它是一個創造神話，或者神話的創造。當然，最樸素的讀法是，這是一個愛情故事。」

香港 博物館 工作

上一則

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

延伸閱讀

國際特赦組織月底撤出香港 國安法下恐遭港府報復

國際特赦組織月底撤出香港 國安法下恐遭港府報復
陳立農辭演台片「時光機」 急切割疑涉台獨導演

陳立農辭演台片「時光機」 急切割疑涉台獨導演
保安局長：爭取現屆港府展開23條立法

保安局長：爭取現屆港府展開23條立法
導演飛香港邀演美國女孩 林嘉欣看3次劇本才點頭

導演飛香港邀演美國女孩 林嘉欣看3次劇本才點頭

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早餐變奏曲（上）

2021-10-25 03:02
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎