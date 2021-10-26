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世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

中央社倫敦26日綜合外電報導
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天表示，全世界第一款郵票「黑便士」（Penny Black）即將進行拍賣，預估落槌價上看825萬美元。

根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。

這枚帶背膠的郵票印有英國維多利亞女王頭像，郵票貼在一份日期為1840年4月10日的文件上，屬於蘇格蘭政治家、英國郵政服務改革者華勒斯（Robert Wallace）的收藏。

黑便士是全世界第一款公開發行的固定面額郵票，自1840年5月6日正式開始使用。在此之前，郵資由收件者支付。

這枚珍貴郵票的所有者、企業家兼集郵愛好者荷里歐克（Alan Holyoake）告訴路透社：「華勒斯的簽名、日期、筆記…證明這就是世界上的第一款郵票，如今世界各國都在使用郵票。」

荷里歐克透露，他在大約10年前獲得這枚「黑便士」，此後展開3年研究計畫，判定郵票真偽。

他手上的郵票擁有英國皇家集郵協會（The Royal Philatelic Society）與英國集郵協會（The British Philatelic Association）認證。

蘇富比珍寶拍賣負責人郝斯（Henry House）透過聲明表示：「這是全球首款郵票、所有郵票的前身，毫無疑問也是集郵史中最重要的一塊拼圖。」

「儘管在全世界的公共和私人收藏中，有許多非常重要的郵票，但正是這枚郵票開啟了現代為人熟知的郵政系統。」

本次拍賣的郵票據信是現存的3枚「黑便士」之一，另外2枚由英國郵政博物館（British Postal Museum）收藏。

蘇富比說，這將是這類產品首次出現在拍賣會上，預估拍賣價格介於400萬至600萬英鎊(550萬至825萬美元)之間。

根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一...
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

拍賣 英國 郵政

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