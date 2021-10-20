我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

華爾街日報：解放軍機頻侵擾 台灣民眾不確定感加深

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

中央社／台北21日電
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽結果20日揭曉，加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。劉曉禹個性內斂，在現場感謝他的家人與老師，也將以此為起點展開職業音樂生涯。

劉曉禹在賽後接受當地媒體訪談表示，他還是不相信自己拿到首獎，過去一年因為疫情，很少有機會跟人接觸，但來到波蘭參加比賽，大家都很友善，連參賽者彼此之間感情都很好，「現在我終於可以放鬆，好好休息了」。

劉曉禹經紀人也是台灣亞藝藝術創辦人黃淑琳接受中央社電訪時表示，揭曉現場非常緊張，距表定揭獎時間超過三小時，大家都在現場等待，最後聽見是劉曉禹獲獎，「我跟劉媽媽抱在一起，非常開心」。

黃淑琳表示，她2018年透過音樂界友人推薦，認識了劉曉禹，「我先從他參加仙台國際鋼琴大賽跟魯賓斯坦國際鋼琴大賽的影片去認識他，發現他的音樂非常特別，開始互加微信，討論了一段時間之後簽了約」。

受到疫情影響，黃淑琳原定2020年安排劉曉禹在台灣及中國巡演，都已經延期，「沒有機會讓台灣樂迷先聽見他，有點可惜，但我們會趕快安排」。

牛年生加上金牛座，劉曉禹小名「牛牛」，1997年出生於法國，父母親都來自北京，在法國留學認識結婚。劉曉禹後來移民到加拿大蒙特利爾，7歲開始學琴，11歲開始參加加拿大各類鋼琴比賽，15歲拿到加拿大OSM鋼琴大賽桂冠，從此開始比賽及演奏生涯。

劉曉禹從小就展露音樂才華，除了琴藝之外，他也精通圍棋、賽車與游泳，興趣非常多元。後來師事鋼琴家也是蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主加拿大籍越南裔鄧泰山（Dang Thai Son），鄧泰山曾經表示劉曉禹琴音中有著深沉的憂鬱，充滿特質。

黃淑琳表示，這次蕭邦國際鋼琴大賽中，劉曉禹選用了法吉歐里（Fazioli）鋼琴，「法吉歐里的琴非常難駕馭，它的高音非常亮，稍有不慎就會整個失衡，但是劉曉禹卻在每一場演出中都控制得宜，高音輕盈清澈，我在現場自己聽都好感動」。

這次蕭邦國際鋼琴大賽中，劉曉禹選用了法吉歐里鋼琴。（歐新社）
這次蕭邦國際鋼琴大賽中，劉曉禹選用了法吉歐里鋼琴。（歐新社）

加拿大 台灣 疫情

上一則

不再遷徙的孤雁

延伸閱讀

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品
​加拿大樂手吉他失竊45年 靠「臉部識別」在日本尋獲

​加拿大樂手吉他失竊45年 靠「臉部識別」在日本尋獲
飲水受汙 加拿大北冰洋小鎮供水驗出高濃燃油

飲水受汙 加拿大北冰洋小鎮供水驗出高濃燃油
英航艦上茶喝完了 加拿大巡防艦暖心送千枚茶包

英航艦上茶喝完了 加拿大巡防艦暖心送千枚茶包

熱門新聞

這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案
禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除