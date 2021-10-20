蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽結果20日揭曉，加拿大 華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。劉曉禹個性內斂，在現場感謝他的家人與老師，也將以此為起點展開職業音樂生涯。

劉曉禹在賽後接受當地媒體訪談表示，他還是不相信自己拿到首獎，過去一年因為疫情 ，很少有機會跟人接觸，但來到波蘭參加比賽，大家都很友善，連參賽者彼此之間感情都很好，「現在我終於可以放鬆，好好休息了」。

劉曉禹經紀人也是台灣 亞藝藝術創辦人黃淑琳接受中央社電訪時表示，揭曉現場非常緊張，距表定揭獎時間超過三小時，大家都在現場等待，最後聽見是劉曉禹獲獎，「我跟劉媽媽抱在一起，非常開心」。

黃淑琳表示，她2018年透過音樂界友人推薦，認識了劉曉禹，「我先從他參加仙台國際鋼琴大賽跟魯賓斯坦國際鋼琴大賽的影片去認識他，發現他的音樂非常特別，開始互加微信，討論了一段時間之後簽了約」。

受到疫情影響，黃淑琳原定2020年安排劉曉禹在台灣及中國巡演，都已經延期，「沒有機會讓台灣樂迷先聽見他，有點可惜，但我們會趕快安排」。

牛年生加上金牛座，劉曉禹小名「牛牛」，1997年出生於法國，父母親都來自北京，在法國留學認識結婚。劉曉禹後來移民到加拿大蒙特利爾，7歲開始學琴，11歲開始參加加拿大各類鋼琴比賽，15歲拿到加拿大OSM鋼琴大賽桂冠，從此開始比賽及演奏生涯。

劉曉禹從小就展露音樂才華，除了琴藝之外，他也精通圍棋、賽車與游泳，興趣非常多元。後來師事鋼琴家也是蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主加拿大籍越南裔鄧泰山（Dang Thai Son），鄧泰山曾經表示劉曉禹琴音中有著深沉的憂鬱，充滿特質。

黃淑琳表示，這次蕭邦國際鋼琴大賽中，劉曉禹選用了法吉歐里（Fazioli）鋼琴，「法吉歐里的琴非常難駕馭，它的高音非常亮，稍有不慎就會整個失衡，但是劉曉禹卻在每一場演出中都控制得宜，高音輕盈清澈，我在現場自己聽都好感動」。