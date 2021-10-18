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世界芭蕾日19日登場 雲門與六大洲50舞團首度線上串連

記者陳宛茜／台北報導
雲門舞集將於世界芭蕾日線上公開「十三聲」排練過程。圖／雲門舞集提供
雲門舞集將於世界芭蕾日線上公開「十三聲」排練過程。圖／雲門舞集提供

19日是世界芭蕾日，全球六大洲50個頂尖舞團串連慶祝「2021世界芭蕾日（2021 World Ballet Day）」！雲門舞集也將於美東時間19日晚上9點，於雲門舞集官方Youtube頻道播放雲門藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」排練畫面。這將是台灣首度有舞團受邀參加此一盛會。

雲門舞集表示，每年的世界芭蕾日邀集世界各大知名舞團，線上播送日常訓練實況、演出彩排、作品選粹、編舞家訪談、舞星幕後生活…等畫面，這些鮮少為觀眾看見的「內幕」，總吸引全球百萬舞蹈迷線上參與。雲門舞集今年度首次受邀，也是第一次有來自台灣的表演團體參與盛會，將在線上公開雲門獨特的東方身體訓練課程。

雲門規劃長約40分鐘的幕後日常，包含舞者每日暖身課程以及排練。雲門舞者同時接受東西方舞蹈身體訓練，包含芭蕾、現代舞、太極導引、武術等。雲門將於明日世界芭蕾日直擊排練教室，由雲門助理藝術總監李靜君帶領舞者，呈現以氣功、導引術、武術為主的獨特東方身體訓練實況。

雲門表示，「內運外動」是雲門身體訓練的核心，強調剝除外在身體形式，而著重意念流轉與呼吸吐納。觀眾透過鏡頭可以看見雲門舞者在緩慢變化的動作中，看似靜止，卻汗如雨下。相較西方芭蕾的精準角度，東方身體講求圓弧形運動的「纏絲」，是配合氣息流動重要的動作基礎。

緊接於訓練課程之後，將呈現藝術總監鄭宗龍與舞者的排練實況。為了準備十月底在台東池上的「十三聲」演出，這次直播中也首度公開鄭宗龍與雲門舞者排練打磨作品細節。最後，呈現劇場演出版本的「十三聲」精華片段，讓觀眾體驗一部作品從幕後走向舞台的過程。

今年是世界芭蕾日第八年舉辦，計有來自六大洲、50個表演團體共襄盛舉，除了共同發起的澳洲芭蕾舞團（The Australian Ballet）、俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）、英國皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet），另有包含雲門舞集在內12個演出團體首度獲邀參加。2021世界芭蕾日完整節目列表可於www.worldballetday.com查詢。

芭蕾 台灣 澳洲

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