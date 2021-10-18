獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

西班牙一項文學大獎頒給知名驚悚小說 女作家莫拉，上台領獎的卻是3名虛構此人的男性，不但讓台下的國王菲 利佩六世和王后雷蒂西亞等貴賓訝異不已，也對西班牙文壇帶來震撼。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez）、狄亞士（ Jorge Díaz）和默賽羅（Antonio Mercero）等3人15日上台，領取莫拉（Carmen Mola）所獲星球文學獎（Premio Planeta）時，透露這位知名犯罪小說女作家實際上並不存在。

然而，在莫拉經紀人的網站中，稱這位女作家在「馬德里出生」，為保持匿名身分而用筆名。莫拉的介紹網頁中也附有一名未看相機鏡頭不知名女性的系列照片。

在之前接受西班牙媒體訪問時，馬蒂內茲、狄亞士和默賽羅將莫拉描述為一名大學女教授，和丈夫及孩子住在馬德里。

莫拉得獎的作品是一部歷史驚悚小說「野獸」（The Beast），背景是在1834年霍亂大流行期間，故事圍繞著一名連續殺人犯，他遭一位記者、一名警員和一個年輕女子的追捕。

莫拉的小說以血腥和露骨聞名，西班牙媒體過去曾指出，莫拉被設定為已婚大學教授的生活與書中暴力本質之間呈強烈對比，這是有利的行銷手段。

然而，並不是每個人都高興看到這則新聞。曾任婦女研究所（Women's Institute）主任、同時也是作家和女性主義者的吉孟諾（Beatriz Gimeno）在推特發文批評馬蒂內茲、狄亞士和默賽羅。

吉孟諾推文說：「除了用一個女性的筆名外，這幾個人還接受訪問多年。不只是姓名，他們還以虛假的個人資料來吸引讀者和記者。騙子！」

2020年，婦女研究所的一個地區分支還將莫拉的作品，與加拿大女作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）和西班牙女作家艾琳．巴列霍（Irene Vallejo）的作品，一同納入女性主義閱讀精選書單中。