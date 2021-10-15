班克西半毀作品「垃圾桶裡的愛」 1858萬英鎊天價落槌

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banks）作品「垃圾桶裡的愛」，今天在倫敦以1858萬英鎊（約2560萬美元）的天價落槌，不僅刷新班克西作品拍賣價紀錄，也遠超出會前估價。美聯社

英國知名塗鴉藝術家班克西 （Banks）作品「垃圾桶裡的愛」，今天在倫敦 以1858萬英鎊（約2560萬美元）的天價落槌，不僅刷新班克西作品拍賣 價紀錄，也遠超出會前估價。

法新社報導，事實上，「垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin）前身是「氣球女孩」（Girl with Balloon）。2018年，「氣球女孩」在倫敦蘇富比 （Sotheby's）拍賣會上以110萬英鎊（約150萬美元）的價格拍出後，隨即被畫框中暗藏的碎紙機絞碎掉一半。

這個超現實的惡作劇是班克西所精心策劃，舉世譁然。班克西放蕩不羈、難以捉摸，據說只有少數朋友知道他的真實身分。

如今這幅半毀、更名為「垃圾桶裡的愛」的畫作在睽違3年後，今天再度登上拍賣會。

今晚在拍賣會上，有9名競標者搶購了大約10分鐘。「愛在垃圾桶裡」從250萬英鎊的起拍價迅速攀升，就連拍賣官巴克（Oliver Barker）也相當驚訝，擊槌前還說無法形容他有多害怕將槌落下。

「愛在垃圾桶裡」也刷新班克西「扭轉情勢者」（Game Changer）今年3月以1675萬英鎊拍出的紀錄。「扭轉情勢者」的拍賣所得，班克西全數捐給英國衛生單位。

據報最後拍到「愛在垃圾桶裡」的是一位民間投資客，拍賣前估計價格為400至600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。