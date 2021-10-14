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班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

中央社倫敦14日綜合外電報導
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）的畫作「氣球女孩」（Girl with a Balloon）下半部遭切碎後身價不減，14日將在倫敦進行拍賣，預估拍賣價格可以達到400萬到600萬英鎊。

這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。

2018年10月原畫作在同一地點以將近110萬英鎊價格落槌，當時「氣球女孩」在拍賣會以高價賣出後，部分畫作卻立刻在當場被自動絞為碎紙，如同經過碎紙機一般，眾人相當震驚。

班克西喜愛嘲弄古板的藝術世界，創作風格放縱不羈，他的塗鴉於1980年代開始出現在英格蘭西南部的布里斯托（Bristol）街頭。

這名街頭游擊藝術家的行動難以預料，英國各地和世界各國都曾留下他的印記。

遭切碎的這幅畫作是班克西最著名作品之一，畫作中有一名伸著手的女孩，以及一顆愛心形狀的氣球。最初畫在倫敦東部肖爾迪奇（Shoreditch）的一條街道牆面上，之後出現各種印刷版本。班克西還曾為了替戰亂動盪的敘利亞發聲，在2014年以「氣球女孩」製作了一支動畫短片。

蘇富比現代藝術部主管布蘭奇克（Alex Branczik）表示，班克西在上次拍賣會「切碎藝術品，並沒有造成多大破壞，反而創造了新作品」。

布蘭奇克稱這是「班克西的極致藝術品，也是近代藝術史中真正的代表作」。

班克西 拍賣 倫敦

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