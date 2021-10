班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin),將在蘇富比(Sotheby's)現代藝術拍賣競標,預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊(548萬元到823萬美元)。美聯社

英國知名塗鴉藝術家班克西 (Banksy)的畫作「氣球女孩」(Girl with a Balloon)下半部遭切碎後身價不減,14日將在倫敦 進行拍賣 ,預估拍賣價格可以達到400萬到600萬英鎊。

2018年10月原畫作在同一地點以將近110萬英鎊價格落槌,當時「氣球女孩」在拍賣會以高價賣出後,部分畫作卻立刻在當場被自動絞為碎紙,如同經過碎紙機一般,眾人相當震驚。

班克西喜愛嘲弄古板的藝術世界,創作風格放縱不羈,他的塗鴉於1980年代開始出現在英格蘭西南部的布里斯托(Bristol)街頭。

這名街頭游擊藝術家的行動難以預料,英國各地和世界各國都曾留下他的印記。

遭切碎的這幅畫作是班克西最著名作品之一,畫作中有一名伸著手的女孩,以及一顆愛心形狀的氣球。最初畫在倫敦東部肖爾迪奇(Shoreditch)的一條街道牆面上,之後出現各種印刷版本。班克西還曾為了替戰亂動盪的敘利亞發聲,在2014年以「氣球女孩」製作了一支動畫短片。

蘇富比現代藝術部主管布蘭奇克(Alex Branczik)表示,班克西在上次拍賣會「切碎藝術品,並沒有造成多大破壞,反而創造了新作品」。

布蘭奇克稱這是「班克西的極致藝術品,也是近代藝術史中真正的代表作」。