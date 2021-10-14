紀大偉酷兒小說「膜」英譯本出版 紐約公共圖書館線上暢談

作家紀大偉1995年創作酷兒科幻小說「膜」，美國哥倫比亞大學出版社2021年6月出版由澳洲國立大學教授韓瑞翻譯的英譯本。（圖：駐紐約台北文化中心提供）

駐紐約 台北文化中心與紐約公共圖書館合作，邀請作家紀大偉與譯者韓瑞線上暢談酷兒科幻小說「膜」英譯本，讓英文讀者欣賞台灣 文學不同面向，深度了解書中意涵與獨特之處。

座談預定美東時間14日晚間7時展開，讀者可赴曼哈頓中城的尼亞可斯基金會圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）303或304閱覽室透過大螢幕觀看，或在家線上參與。現場參與者有機會獲得由哥倫比亞大學出版社出版的「膜」英譯本。

紀大偉1995年創作「膜」，以21世紀高科技未來城市為背景，討論科技如何影響未來人類社會，揭露科技倫理與資本霸權問題，並探討性別的流動與多樣性。

台灣近20年來在言論自由基礎上，產出不少同志 及性別題材文藝創作，探討同志身分認同、社會大眾反應、性別流動及情慾議題。「膜」英譯本今年6月出版，為北美讀者進一步認識台灣自由空氣底下發展出的同志文學風景開啟另一扇窗。

「膜」譯者韓瑞（Ari Larissa Heinrich）為澳洲國立大學教授，除研究當代亞洲藝術，也在酷兒研究領域發表各種文章，並翻譯20世紀台灣酷兒文學著作，包含邱妙津的「蒙馬特遺書」。

紐文中心透過新聞稿表示，哥倫比亞大學出版社自1990年代推出「現代台灣小說創作系列」，20多本台灣小說已在北美上市，「膜」英譯本出版獲得中華民國文化部翻譯出版獎勵計畫支持。

紐文中心說，這次專題座談由美籍作家朱詠慈（Ariel Chu）擔任主持人，探討紀大偉筆下人類主體問題與反映同志性別流動的自我認同，如何因為時隔25年後被英譯出版而有新的文學生命。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，紐約公共圖書館推出各式線上活動供無法造訪的讀者參與。紀大偉與韓瑞座談採線上報名制，讀者需在活動前至紐約公共圖書館官網頁面登記取得網址。