余光中不只寫詩還是譯者 台首部翻譯論集出版

已故詩人余光中。（圖：目宿媒體提供）

詩人余光中辭世近四年，「翻譯乃大道，譯者獨憔悴：余光中翻譯論集」上月出版。中研院歐美所特聘研究員單德興表示，中國 與香港已出版三本余光中翻譯論集，台灣 卻遲到余光中辭世後，才有首部翻譯論述專著出版。「一般讀者只知『詩人余光中』，卻不知『翻譯家余光中』。」他期待藉此書彰顯余光中「翻譯家」的地位。

余光中寫詩、散文、書評與翻譯，曾自評「寫詩，是為了自娛。寫散文，是取悅大眾。寫書評，是取悅朋友。翻譯，卻是取悅太太。」單德興透露，余光中的翻譯初體驗也是因為師母范我存。1952年，余光中在范我存家中讀到范的表哥從美國 寄來的「生活雜誌」，上頭登著文豪海明威寫的小說「老人與海」，興起翻譯之念。但他當時翻譯的書名是「老人與大海」，讓兩個名詞對仗。

「翻譯乃大道，譯者獨憔悴：余光中翻譯論集」是台灣首本余光中翻譯論著。（圖：九歌出版社提供）

「余光中翻譯論集」精選余光中37篇翻譯論述，時間橫跨70年。本書由余光中女兒余幼珊編選。她在後記中提到，母親范我存要求和女兒一起校對。她拿起老花眼鏡、從余光中書櫃中找出相關的書認真看稿，彷彿回到70年前為摯愛謄寫譯稿的青春歲月。

單德興表示，浪漫詩人雪萊也翻譯但丁「神曲」等作品，但文學史寫雪萊根本不提其翻譯成就。余光中明白這一點，卻依然沉浸於翻譯世界之中，直到生命的最後階段仍未放下譯筆。

譯者在台灣地位不高。單德興說，余光中一輩子致力提升譯者地位、將翻譯當作「社會教育」。他於大學任教時舉辦全校翻譯比賽；每次舉辦梁實秋文學獎翻譯獎，余光中不只當評審，更發表論述得獎作品的文章，藉此把大學講堂的翻譯課推動到社會。

書中處處可見余光中對翻譯的獨特觀點。譯界久有「唯詩人足以譯詩」的說法，身為詩人的余光中卻認為，當代譯詩名家如梁實秋、彭鏡禧均非詩人。而當今詩人多寫缺乏格律的自由詩，對翻譯西方格律詩力有未逮。此外，不同另一位翻譯家思果主張翻譯時要使用未經西化的純粹中文，余光中主張維持優美的中文之外，也能接受「良性的西化」，將中文的潛力發展到極致。