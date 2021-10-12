雲門重返台東池上秋收稻穗藝術節 「十三聲」融入好山好水

2021池上秋收稻穗藝術節」10月30、31日兩天於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。（圖：台灣好基金會提供）

疫情 穩定，請跟著雲門舞集「十三聲」的舞步，重返大自然的懷抱，來到台東池上鄉金黃色的大地，感受山與風的力量。「2021池上秋收稻穗藝術節」10月30、31日兩天於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。

台灣 好基金會董事長柯文昌表示，池上秋收稻穗藝術節從去年底就開始籌畫，「雖然疫情不穩定，但是我一直認為我們應該可以克服。」此次秋收的跨界陣容，希望把不一樣的「十三聲」獻給池上。和碩聯合科技董事長童子賢認為，疫情難免讓人感覺世界紛紛擾擾，「但是我們不氣餒，用好山好水、人文藝術鼓舞人心，鼓舞台灣有時候受挫的社會。」

這也是「十三聲」首次走出劇場，以天光雲影為舞台為背景。雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「十三聲」的特色是燦爛的投影，如今來到池上，「我們的投影就是天公伯跟後面的中央山脈，還有池上農民辛苦耕作的稻浪。」他期待被讚為「太台太美太狂」的「十三聲」，可以更靠近池上居民的生活、更靠近自然景色。

「十三聲」也首度嘗試跨界創作，邀請陳鎮川和流行歌手9m88加入。至於合作方式，鄭宗龍賣關子:「希望把和過去不同的表演帶給觀眾」。陳鎮川則說：「我覺得這個平台是什麼都會發生的奇妙地方。」

今年池上秋收的觀眾席次因防疫 限制減少，為讓池上的美麗和雲門的舞蹈和更多人分享，在文化部【藝FUN線上舞臺計畫】支持下，雲門特別規畫於線上平台播放演出。