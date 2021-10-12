我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

雲門重返台東池上秋收稻穗藝術節 「十三聲」融入好山好水

記者陳宛茜／台北報導
2021池上秋收稻穗藝術節」10月30、31日兩天於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。（圖：台灣好基金會提供）
2021池上秋收稻穗藝術節」10月30、31日兩天於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。（圖：台灣好基金會提供）

疫情穩定，請跟著雲門舞集「十三聲」的舞步，重返大自然的懷抱，來到台東池上鄉金黃色的大地，感受山與風的力量。「2021池上秋收稻穗藝術節」10月30、31日兩天於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，池上秋收稻穗藝術節從去年底就開始籌畫，「雖然疫情不穩定，但是我一直認為我們應該可以克服。」此次秋收的跨界陣容，希望把不一樣的「十三聲」獻給池上。和碩聯合科技董事長童子賢認為，疫情難免讓人感覺世界紛紛擾擾，「但是我們不氣餒，用好山好水、人文藝術鼓舞人心，鼓舞台灣有時候受挫的社會。」

這也是「十三聲」首次走出劇場，以天光雲影為舞台為背景。雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「十三聲」的特色是燦爛的投影，如今來到池上，「我們的投影就是天公伯跟後面的中央山脈，還有池上農民辛苦耕作的稻浪。」他期待被讚為「太台太美太狂」的「十三聲」，可以更靠近池上居民的生活、更靠近自然景色。

「十三聲」也首度嘗試跨界創作，邀請陳鎮川和流行歌手9m88加入。至於合作方式，鄭宗龍賣關子:「希望把和過去不同的表演帶給觀眾」。陳鎮川則說：「我覺得這個平台是什麼都會發生的奇妙地方。」

今年池上秋收的觀眾席次因防疫限制減少，為讓池上的美麗和雲門的舞蹈和更多人分享，在文化部【藝FUN線上舞臺計畫】支持下，雲門特別規畫於線上平台播放演出。

「雲門十三聲在池上──2021池上秋收稻穗藝術節」。（圖：台灣好基金會提供）
「雲門十三聲在池上──2021池上秋收稻穗藝術節」。（圖：台灣好基金會提供）

疫情 台灣 防疫

上一則

為時代人父群像作傳 蔡詩萍書寫沉默的父親

延伸閱讀

45年前珍貴底片 翻出三毛的海灘夢幻身影

45年前珍貴底片 翻出三毛的海灘夢幻身影
龍仔尾（上）

龍仔尾（上）
農莊自採栗子樂趣多

農莊自採栗子樂趣多
中國城秋季園遊會回來了！10.9載歌載舞 吃喝玩樂 暢快無限歡迎擺攤

中國城秋季園遊會回來了！10.9載歌載舞 吃喝玩樂 暢快無限歡迎擺攤

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51

沒想到

2021-10-06 03:02
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏
課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職
謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下