「主角是國務卿」柯林頓出版懸疑小說 劇情幾乎是時事

喜萊莉柯林頓的新書－虛構小說「恐怖之國」的封面。(美聯社)

前國務卿喜萊莉 ‧柯林頓 (Hillary Clinton)與加拿大暢銷作家露意絲．潘尼(Louise Penny)合寫的第一本虛構政治懸疑小說，本周即將出版。書名為「恐怖之國」(State of Terror，暫譯)，書稿是在數個月之前完成，潘尼為知名犯罪小說作家，與喜萊莉柯林頓私交甚篤。

美聯社報導，美國今夏從阿富汗 撤軍後，民兵組織神學士(Taliba)迅速掌控政權，急轉直下的情勢轉變，讓曾任國務卿的喜萊莉柯林頓萌生從最新時事當中尋找虛構小說題材的創作靈感。

「恐怖之國」故事主角為新任國務卿「艾倫‧亞當斯」(Ellen Adams)，出身背景與喜萊莉柯林頓個人資歷頗有神似之處，因為亞當斯是在昔日政治對手挑選之下掌理國務院，如同前總統歐巴馬在贏得2008年大選之後，找來民主黨初選的競爭對手喜萊莉柯林頓出任國務卿。

「恐怖之國」內容提及神學士

根據故事情節，亞當斯上任後面臨有如惡夢般的政治難題，也就是國際恐怖份子打算發動核武攻擊，問題涉及阿富汗，與前總統川普類似的虛構人物前總統「鄧恩」(Eric Dunn)先前已與阿富汗達成協議，同意將阿富汗交還到神學士手中，結果使得恐怖份子活動更加猖狂。

喜萊莉柯林頓日前與潘尼在曼哈頓中城的出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)辦公室共同接受訪問時說：「我們是在一年之前擬妥故事大綱，也就是在2020年大選之前。當時我們不知道選舉結果將是何人勝出，我們也不知道後來會出現什麼樣的狀況。」

喜萊莉柯林頓說：「不管誰贏得總統大選，川普也好，或者是我期望的拜登也好，當選之後都將面對著既成事實(fait accompli)。」

美聯社報導指出，大約500頁的「恐怖之國」許多細節與最近新聞頗為類似，例如川普任內的參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)角色曾對文官上司提出挑戰。潘尼筆下知名角色「督察長賈馬契」(Armand Gamache)也在書中現身。

潘尼在訪問當中談到喜萊莉柯林頓時說：「喜萊莉‧柯林頓，我的天，真的令人欽佩，有智慧，而且非常周到。」