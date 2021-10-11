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「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

記者陳宛茜／台北報導
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

香港知名導演王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，9日晚在香港蘇富比現代藝術晚拍，拍出港幣428萬4000元(約55萬美元)的成交價，超越預估價，但更令人驚訝的蘇富比公布的完整版本。此一作品是剪接經典電影「花樣年華」拍攝首日、從未公布的毛片。約1分32秒的影片中，梁朝偉叫「阿雄」而非周慕雲，而他和張曼玉飾演的蘇麗珍，兩人關係更像是仙人跳搭檔。

1999年2月13日，是「花樣年華」開拍首日。「每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會；既驚且喜，如履薄冰。開弓沒有回頭箭。 20年過去了，這支箭還在飛著。」王家衛創作「花樣年華 – 一剎那」後，寫了一篇文章自道心路歷程。他說，借去中心化數字技術，將這意義非凡的一天，以一種嶄新的形式保存展示，「在區塊鏈的世界裡，歲月不老。願未來更多人去體會，去追尋，那靈光乍現的剎那。」

眾所皆知，王家衛的電影沒有劇本、即興發揮，第一天拍的畫面，可能和出現在大螢幕上的最終結果完全不同，甚至整個被剪光光。不過，影迷看到這支NFT中的「花樣年華」最原始版本，恐怕還是會對這「靈光乍現的剎那」大吃一驚。

「花樣年華」中的周慕雲，設定是在報館當編輯的文藝青年，溫文儒雅。但在這「花樣年華」初版裡的「阿雄」，戴墨鏡留小鬍子、穿千鳥紋西裝外套，談吐流裡流氣，像是個大哥身邊的小流氓。張曼玉還是穿著迷人的旗袍，但談吐之間工於心計，風騷多於典雅，和蘇麗珍的小家碧玉截然不同。

兩人邊抽菸邊聊天，張曼玉的旗袍在煙霧瀰漫的咖啡館裡搖曳生姿。從張曼玉和梁朝偉的對話中，兩人似乎是舊情人，張曼玉則為了錢離開他。如今張曼玉身邊已有另一名男人「老王」，卻懷疑她出軌，張曼玉打算設局敲詐他，希望梁朝偉也參加。影片末尾張曼玉說，那時我是為了錢，「現在我知道什麼叫愛情了。今晚來我家吧。」

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