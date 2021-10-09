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「蔣總統胡璉將軍八二三手札」 新書揭當年歷史

中央社／新北9日電
「蔣總統胡璉將軍八二三手札」新書發表會。（取材自臉書）
「蔣總統胡璉將軍八二三手札」新書發表會。（取材自臉書）

民國47年（1958年）八二三砲戰時，時任總統蔣中正與金門防衛司令部司令胡璉的機密書信頻繁，包含由蔣經國親送的密函；經60多年，在「蔣總統胡璉將軍八二三手札」新書揭密，呈現歷史。

胡璉故居紀念館暨研究中心理事長胡敏越今天表示，中心出版的「蔣總統胡璉將軍八二三手札」新書，讓歷史更真實呈現，書本呈現已故前總統蔣中正與胡璉往來的16封信函，時間橫跨八二三戰役前的民國47年6月16日起，至10月2日為止。

胡璉故居位於新北市新店區安康路一段，市府文化局在公告登錄為歷史建築時曾表示，陸軍一級上將胡璉歷經台海多次戰役，對保衛台澎金馬有重大貢獻，尤其建設金門深受愛戴，宅邸可作為緬懷國軍將領守衛台灣的時代意義。

胡敏越是胡璉的孫子，他表示，1943年對日抗戰期間，第11師師長胡璉孤軍浴血奮戰，於湖北宜昌的石牌要塞打敗日軍。因保家衛國、抵禦外侮有功獲頒青天白日勳章。另外，除金門古寧頭戰役，胡璉也參與過八二三砲戰，獲頒僅次於青天白日勳章的寶鼎勳章。

胡璉故居紀念館館長桂天接受中央社記者電話訪問表示，民國47年的八二三砲戰，又稱第2次台灣海峽危機，共軍數小時內對金門島落下近4萬發砲彈。

他說，時任總統蔣中正與金防部司令胡璉來往書信中，包含時任行政院政務委員的已故前總統蔣經國親自送達的密函，經60多年解密呈現給讀者，是研讀歷史面向未來極重要的參考資料，也可體會到當年那一代人對國家的奮不顧身。

胡璉故居紀念館發布新聞表示，新書序言由已故前行政院長郝柏村及前總統府資政胡為真撰寫；導讀由軍史作家張友樺執筆；郝柏村在過世前為新書題序，文中提及「胡璉將軍一生戎馬，勳業彪炳，功在國家，我有幸追隨在將軍麾下，為我軍旅生涯中最不可或忘者，感到無比光榮」。

新書將於11日上午在中華民國婦女聯合會總會美齡樓發表，並邀請八二三戰役參戰老兵及後代家屬與會。

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