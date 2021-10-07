我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ:美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊一年

中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

記者陳宛茜／台北報導
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

蘇富比宣布，明年1月的紐約蘇富比西洋古典藝術周，將拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。

蘇富比表示，波提且利為畫作注入了非凡的心理深度，闡述了基督的人性與神性這兩種特質。畫像展示了基督上半身的三個傷口，包括雙手上被釘在十字架上的釘痕，以及在衪身體右側、被士兵以長矛刺破的傷口。圍繞在基督頭上的小天使，都手執象徵著基督受難與死亡的「基督的武器」（Arma Christi）——左邊有代表著舉起及放下十字架的木梯、羞辱基督的恥辱柱，以及刺穿基督肋旁的長矛，右邊則有基督被鞭打時抱住的鞭柱、拆開十字架上的釘的撥釘鉗、在基督離世前讓衪緩解口渴的醋膽——波提且利以自然的色彩描繪這些元素，並一絲不苟地刻畫出每個細節。

蘇富比表示，「憂患之子」創作於15世紀末至16世紀初，是波提且利的晚年作品，當時他正受到狂熱的道明會修士吉羅拉莫 · 薩佛納羅拉（Girolamo Savonarola）的影響，本作雖以基督教的象徵為主題，亦採用了不少宗教異象的元素。為觀眾展示了一個人性化、富有現代色彩的基督，體現了藝術家獨一無二的風格。

蘇富比西洋古典油畫部門聯合主席 George Wachter表示，受難的基督一向是較為陰沉嚴肅、難以處理的主題；但在波提且利的筆下，他的形象複雜深刻、令人不禁為之動容。紐約蘇富比西洋古典油畫部主管 Christopher Apostle 指出，「憂患之子」寫實地描繪基督，訴說著衪的受難與死亡，當中蘊含了深度人性——這是波提且利肖像畫的典型風格，亦呈現出基督的神聖，以及祂引人入勝而深刻的心理面貌。

蘇富比今年1月拍出的波提且利作品「手持圓形聖像的年輕男子」，以9220萬美元成交。波提且利的作品相當罕見，只有另外三幅來自同等年代（1492年以後）的作品仍然屬私人珍藏。

紐約 天使 拍賣

上一則

難民出身 殖民文學小說家古納獲諾貝爾文學獎

延伸閱讀

法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女

法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女
芙烈達卡蘿自畫像11月拍賣 將改寫拉美藝術家紀錄

芙烈達卡蘿自畫像11月拍賣 將改寫拉美藝術家紀錄
香港蘇富比現代藝術秋拍 端出逾3千萬畢卡索畫作

香港蘇富比現代藝術秋拍 端出逾3千萬畢卡索畫作
拿破崙愛妻約瑟芬「皇家相傳」珍珠項鍊 登蘇富比秋拍

拿破崙愛妻約瑟芬「皇家相傳」珍珠項鍊 登蘇富比秋拍

熱門新聞

美學大師蔣勳為「孤獨是和自己在一起」書法水墨展致詞。(圖:中央書局提供)

三個多月完全沒見人 蔣勳尋找孤獨的美好

2021-10-01 00:55
郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
國統毯業董事長葉聰明。（記者葉信菉／攝影）

放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時

2021-10-03 07:00

步步相隨似有情

2021-10-03 03:01

你還好嗎

2021-10-04 02:00

沒想到

2021-10-06 03:02

超人氣

更多 >
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰
50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭
殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬
美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？

美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？