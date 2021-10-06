台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

提到台北的故宮三寶，人們想到的往往是翠玉白菜、肉形石與毛公鼎。然而對藝術史學者來說，真正的台北故宮三寶應該是北宋三件山水畫—范寬的「谿山行旅」、郭熙的「早春圖」與李唐的「萬壑松風」，這三幅畫從1950年代起便享有「鎮院三寶」的美譽，也在2012年3月一起由台文化部核定公告為國寶級古物。「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展昨起於故宮展出，這也是自2011年特展「國寶總動員」之後，三寶相隔十年再度合體。

范寬、郭熙、李唐為宋代山水畫壇上舉足輕重的三大家，其筆墨技法、山水造境的意趣廣為後世所援引，是歷代畫家學習取法的重要典型，粉絲遍及皇室、文人雅士，至今影響不輟。昨開幕第一天，便吸引了近800名觀眾參觀。

台北故宮副研究員何炎泉表示，這三幅畫是北宋「巨碑式」山水畫的典範，畫家追求真實感，卻並非是模仿現實的真實感；而是通過對自然的靜觀與體悟，重新組織凝聚而成的理想山水。西方畫一直到印象派，才發展出這種追求「真正的真實」、而非外形的真實的概念，中國 早了500多年。

范寬的「谿山行旅」圖被稱為「中國畫的蒙娜麗莎」，也如同達文西的蒙娜麗莎暗藏密碼。何炎泉指出，范寬把自己的簽名，巧妙地藏身在驢隊後方的樹隙之間，一千年來都沒被發現。一直到1958年8月5日，一名技工牛性群圖發現畫中有字，找故宮副院長李霖燦來看，兩人共同發現「范寬」兩字名款的位置，破解了「谿山行旅」的密碼。

三件國寶年代近千年，許多細節不易觀看。相較於十年前的展出，此次故宮特地將另闢一展區，用影片或裝置詳細介紹畫中細節。如局部放大郭熙「早春圖」中的13個人物，包括趕在主人前衝回家的可愛小狗，讓民眾驚嘆，畫家可以在這麼小的空間之中，細緻與生動地畫出人間百態。故宮還特地在入口樓梯旁的牆上貼上一隻隻從「谿山行旅」畫中跳出來的驢子，充滿童趣。

此外，台北故宮也闢室選展受三家風格影響的九幅繪畫，時代橫跨元代到民國，包括溥心畬的「古道斜陽」，讓民眾了解這三幅畫對後世的深遠影響。