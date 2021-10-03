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「春木仙」百歲特展 重現台灣黨外民主政治史

記者陳秋雲／台中報導
何春木百歲冥誕特展，展出100多件珍貴照片與文物。記者陳秋雲／攝影
何春木百歲冥誕特展，展出100多件珍貴照片與文物。記者陳秋雲／攝影

台灣民主政治及文化推手何春木百歲冥誕，財團法人何春木文教基金會舉辦百歲紀念特展，即日起至10月12日在文化部文化資產園區展出。何春木百歲特展由何春木的孫子何昆霖主持，兒子市議員何敏誠串場，寓意「一棒接一棒！」

何春木回憶錄一書提到，29歲開始，何春木就是台中政壇的「黨外戰將」，從市議員、市長到省議員選舉，無役不與、屢敗屢戰。44年間共參加13次大小選舉，7次當選、6次落選，始終堅持「黨外」立場，政壇尊稱「春木仙」。

國民黨「一黨獨大」何春木一心一意與國民黨提名的候選人一較高下，近半世紀，維繫台中市「黨外」命脈。何春木從參與中國民主黨、美麗島雜誌社到民主進步黨，見證黨外發展，以一生歲月，為台中政壇寫下民主一頁。

市府文化局表示，何春木百歲冥誕特展，展出100多件珍貴照片與文物，包括1950至1990年代台灣民主運動發展歷程，發生在台中市的政治事件與知名人物，另展出1979年美麗島事件發生前的台中「728事件」與「美麗島之夜」照片，1980年代中期的黨外政見會萬人空巷場面，珍貴文史重現。

文化局指出，何春木先生創立的基金會贊助「台灣新文學」雜誌創辦，成為推廣台灣文學最堅實的後盾，多年來持續舉辦文學夏令營、音樂會、攝影展、系列講座等多項文化活動，更贊助書籍製作及出版，並製作電視節目「人文台灣」，介紹中部代表傳統藝師，包括陳萬能、施鎮洋、李榮烈等人，還有文學家如陳千武、白萩、詹冰、吳晟等人，推廣台中文化，有目共睹。

基金會製作「何春木先生紀錄片」，片中記錄何春木政治參與及文化推廣歷程，讓民眾了解何春木對台灣的貢獻。

何春木百歲特展，中部綠營政壇人士前往致敬。記者陳秋雲／攝影
何春木百歲特展，中部綠營政壇人士前往致敬。記者陳秋雲／攝影
何春木百歲特展，國民黨籍市長盧秀燕前往致意。記者陳秋雲／攝影
何春木百歲特展，國民黨籍市長盧秀燕前往致意。記者陳秋雲／攝影

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