倫敦工藝週解封後擴大舉辦 台灣展出藺編工藝300年

在倫敦工藝週期間，台灣推出「無盡線像—台灣藺編工藝」展覽，並舉辦工作坊讓民眾體驗工藝創作的技術難處。工作坊由策展人劉信宏親自帶領。中央社

際工藝盛事「倫敦 工藝週」4至10日舉行，台灣 將呈現有300年歷史的藺草編織工藝，展出來自苗栗苑裡傳統與現代感兼具的作品，並舉辦工作 坊讓民眾體驗工藝創作的技術難處。

「倫敦工藝週」（London Craft Week）於2015年首度舉辦，今年規模是歷屆最大，約有250個來自世界各地的品牌、工藝師、設計師、藝廊等參加，各類活動多達近400場，其中包括融合飲食與工藝的體驗場次，在解封後的倫敦市區多點串連舉行，兼具文藝推廣及帶動沿線商機的效果。

台灣在位於新興文創聚落、臨泰晤士河畔碼頭的藝廊[email protected]推出「無盡線像—台灣藺編工藝」（Lines of Possibilities: Taiwanese Rush Weaving）展，在9月30日至10月10日工藝週期間，透過現場展示、線上展廳及工作坊，呈現台灣藺編工藝的發展史、製程及超過20種編織紋樣。

展覽由文化部支持，台灣藺草學會及駐英國代表處文化組合作舉辦。

起源可追溯至平埔族生活文化的台灣藺編採用台灣獨有的三角藺草，數百年來的編紋發展融合了原住民族、客家、閩南的文化特色。在[email protected]，觀眾可細細品味隱含鳳梨、花生，甚至傳統遊戲紙牌紋路的編紋。

苑裡產製的藺編品在日治時期至第二次世界大戰後期，曾一度是台灣第三大出口品，藺草榻榻米是出口大宗之一。

駐英國代表處文化組組長陳斌全受訪時說，台灣藺編的發展初期著眼民生需求，曾在發源地苑裡帶動產業群聚效應，後來手作民生用品逐漸被機器生產取代，藺編因此沒落了一段時間，直到導入文創、設計、藝術等元素。英國具深厚工藝及編織傳統，但台灣藺編的地緣特色獨樹一幟。

以倫敦為根據地的台灣策展人劉信宏指出，藺草在世界許多地方都能見到，但台灣有充足日曬，曝曬後的藺草纖維特別柔韌，可用於製作型態、用途多元的工藝品。藺編的專業要求很高，這只要參加一次工作坊就能體會。

「無盡線像—台灣藺編工藝」展覽現場也放映在苑裡拍攝的紀錄短片，藺編師分享自己的學習及工作故事，並示範基本技法。除了實體形式，展覽也運用線上展廳，向倫敦以外觀眾推介台灣藺編。