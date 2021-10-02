「燒肉粽」等經典台語片日本首上映 意義重大

國家電影及視聽中心修復的經典台語片2日起在日本上映，這是台日國家級電影機構首度合作，安排7部60年代經典台語片在日本播放，意義重大。活動開幕片是「燒肉粽」。中央社

視聽中心修復的經典台語片今天起在日本 上映，這是台日國家級電影機構首度合作，安排7部60年代經典台語片在日本播放，意義重大。活動開幕片是「燒肉粽」。

國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）修復60年代經典台語電影今天起在日本上映，並舉辦台日學術論壇，主辦單位台北駐日經濟文化代表處台灣 文化中心攜手影視聽中心，邀請東京國際影展節目總監石坂健治作為策展人，與日本映像學會、日本最早的電影交流機構法蘭西文化中心等台日學者共同解析台語片。

這次的上映會是日本唯一的國立電影資料館首次以台灣電影為名舉辦大型上映會。活動訊息一出，報名情況踴躍，甚至必須進行抽籤，也有日媒記者前來觀賞影片、採訪。

開幕片是已故導演辛奇執導的「燒肉粽」，播映時雖配樂及影片有「跳針」情況，但知道修復老片辛苦的觀眾都知，能如此呈現已堪稱奇蹟。

播映後，駐日代表謝長廷以預錄影片致詞表示，這次集結眾人的力量促成了台灣人過去最熟悉的台語片首次在日本以特集方式舉辦上映會，這在電影史上意義重大。

他說，這些影片對他這個年代的台灣人而言，顯得格外親切而獨特。他小時候在台北大稻埕一帶，臨近地區知名電影院 很多，他年輕時也曾在台北的戲院看過幾部影片，內容與日本電影風格有類似處，當時感覺非常有趣，沒想到在半世紀後竟能在日本上映，且進行學術論壇，更顯得難能可貴。

影視聽中心執行長王君琦與日本國立電影資料館館長岡島尚志以預錄影片與現場觀眾交流。這是台日2位國家級電影機構首長首度同時以錄影致詞對話，極為難得。

王君琦表示，1965年聯合國教科文組織的統計顯示，當時台灣與日本、印度是電影產量最大的3國，台灣當時絕大多數是台語片，但後來因政府國語政策導致台語片沒落，至感可惜。

她說，早期台語片從模仿日本電影開始，逐漸發展出台灣特色的文化元素，本次活動將推出影片的導演當中，辛奇與林摶秋都是留學日本的專業導演，拍攝技術及美學成就均高。她期待這次論壇是一個起點，能引起台日觀眾的好奇，促使更多研究者去發掘過去台日電影，產生出更多交集及火花。

岡島表示，自己身為日本國立電影資料館館長、電影史研究者、台灣電影粉絲及深知電影保存辛苦的同業者等多重立場，對能促成此次台語經典片在日本上映感到很高興。

由石坂健治策劃、主持的台日視訊論壇，嘉賓陣容包含曾任金馬獎、日本山形國際紀錄片影展等評審的張昌彥、日本資深電影研究學者四方田犬彥、三澤真美惠探討台語電影史。

駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳在會後受訪時表示，2年前到任時，很訝異於日本國立電影資料館未放映過台灣電影，認為應推動國家影視聽中心與日本國立電影資料館交流。

她說，台灣修復老電影的工作早期就與日本有合作，像是「燒肉粽」一片就是由日本專業影像修復與保存企業「寺田倉庫」協助。她期盼未來台日國家級電影資料館可進一步交流合作。

這項活動共有7部1960年代台語片上映，除了開幕片「燒肉粽」，還將上映「地獄新娘」、「危險的青春」、「三八新娘憨子婿」、「六個嫌疑犯」、「五月十三傷心夜」及「丈夫的秘密」。