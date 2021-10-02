糊紙店傳人張徐展 獲選德意志銀行年度藝術家

台灣動畫錄像藝術家張徐展獲選為德意志銀行年度藝術家，現於德國柏林展出以糊紙人偶呈現的錄像新作，盼讓更多人認識台灣糊紙工藝文化。（中央社／文化部提供）

台灣 動畫錄像藝術家張徐展獲選為德意志銀行年度藝術家，現於德國 柏林展出以糊紙人偶呈現的錄像新作，也將受邀舉辦工作坊講座，分享動畫製作的過程，讓更多人認識台灣糊紙工藝文化。

張徐展表示，很開心國際評審委員注意到自己的作品，也非常榮幸獲頒德意志銀行年度藝術家獎項，期待近期也能在台北舉辦個展，與國內觀眾分享這件全新創作。

張徐展為新莊新興糊紙店第4代傳人，擅長以動畫藝術、裝置、錄像、紙偶雕塑、電影語言等創作當代影像藝術，近年屢受邀至國際重要文化場館展出。

張徐展近期作品主要探索台灣文化的生活經驗與混種變化，與張宛瑩、詹昱筑共同組織「新興糊紙文化」推動台灣紙紮工藝與文化教育。文化部駐德國代表處文化組期待，藉由此展，讓更多人認識台灣糊紙工藝的文化及美學。

文化部今天透過新聞稿指出，德意志銀行（Deutsche Bank）自2010年起，每年選出國際新銳藝術家頒發年度藝術家（Artists of the Year）獎項，2021年同時授予台灣張徐展、巴西Maxwell Alexandre以及德國Conny Maier這3名藝術家。

評審委員認為，今年獲選3名藝術家都透過其獨特的生活經驗、世界觀及文化影響力，以截然不同的方式創作，反思全人類共同的基本問題，如社群 、靈性及人與自然的關係，進而淬鍊成精湛的藝術作品呈現。

張徐展現展於德意志銀行柏林藝術空間（Palais Populaire）的作品為A Flowing Piece of Shard。他為糊紙動物偶穿配細緻的金屬裝飾物，並將展覽空間布置為暗房，透過微弱光線及大螢幕錄像的光源，讓人能看見糊紙更細微的肌理。