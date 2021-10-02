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糊紙店傳人張徐展 獲選德意志銀行年度藝術家

中央社／台北2日電
台灣動畫錄像藝術家張徐展獲選為德意志銀行年度藝術家，現於德國柏林展出以糊紙人偶呈現的錄像新作，盼讓更多人認識台灣糊紙工藝文化。（中央社／文化部提供）
台灣動畫錄像藝術家張徐展獲選為德意志銀行年度藝術家，現於德國柏林展出以糊紙人偶呈現的錄像新作，盼讓更多人認識台灣糊紙工藝文化。（中央社／文化部提供）

台灣動畫錄像藝術家張徐展獲選為德意志銀行年度藝術家，現於德國柏林展出以糊紙人偶呈現的錄像新作，也將受邀舉辦工作坊講座，分享動畫製作的過程，讓更多人認識台灣糊紙工藝文化。

張徐展表示，很開心國際評審委員注意到自己的作品，也非常榮幸獲頒德意志銀行年度藝術家獎項，期待近期也能在台北舉辦個展，與國內觀眾分享這件全新創作。

張徐展為新莊新興糊紙店第4代傳人，擅長以動畫藝術、裝置、錄像、紙偶雕塑、電影語言等創作當代影像藝術，近年屢受邀至國際重要文化場館展出。

張徐展近期作品主要探索台灣文化的生活經驗與混種變化，與張宛瑩、詹昱筑共同組織「新興糊紙文化」推動台灣紙紮工藝與文化教育。文化部駐德國代表處文化組期待，藉由此展，讓更多人認識台灣糊紙工藝的文化及美學。

文化部今天透過新聞稿指出，德意志銀行（Deutsche Bank）自2010年起，每年選出國際新銳藝術家頒發年度藝術家（Artists of the Year）獎項，2021年同時授予台灣張徐展、巴西Maxwell Alexandre以及德國Conny Maier這3名藝術家。

評審委員認為，今年獲選3名藝術家都透過其獨特的生活經驗、世界觀及文化影響力，以截然不同的方式創作，反思全人類共同的基本問題，如社群、靈性及人與自然的關係，進而淬鍊成精湛的藝術作品呈現。

張徐展現展於德意志銀行柏林藝術空間（Palais Populaire）的作品為A Flowing Piece of Shard。他為糊紙動物偶穿配細緻的金屬裝飾物，並將展覽空間布置為暗房，透過微弱光線及大螢幕錄像的光源，讓人能看見糊紙更細微的肌理。

台灣動畫錄像藝術家張徐展目前展於德意志銀行柏林藝術空間的作品為A Flowing...
台灣動畫錄像藝術家張徐展目前展於德意志銀行柏林藝術空間的作品為A Flowing Piece of Shard，其中包含5只糊紙動物偶樂師及一座高度超過1.5公尺，在正中央立著穿戴鱷魚裝的人偶糊紙裝置。（中央社／文化部提供）

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