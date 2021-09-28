「抹香鯨可好？」台博館揭密中法戰爭台灣防疫暗語

1883年領軍登陸澎湖的法軍指揮官孤拔，最後染疫死於澎湖。（記者陳宛茜／攝影）

「抹香鯨(cachalot)可好？」1883中法戰爭期間，這句流行於法軍之間的問候語，可不是真的問候抹香鯨，而是咒罵讓上千名法軍染疫而亡的霍亂（Cholera）。當年前往台灣 作戰的五千名法軍，四分之一死於這場瘟疫、遠高於戰死的人數。領軍登陸澎湖的法軍指揮官孤拔，也因染疫死於澎湖。

國立台灣博物館 即日起於鐵道部園區推出「疫觸即發－百年島嶼戰疫特別展」，從公衛、交通與人民視角，介紹台灣百年來的防疫 經驗與現代轉型過程。

台博館館長洪世佑表示，新冠疫情影響全球文化機構，嚴重衝擊博物館運作。國際博物館協會（ICOM）於2020年對全球博物館進行兩次線上問卷調查，結果都指向博物館將面臨閉館潮、失業危機與數位轉型三大難題。台博館結合時事與台灣史，推出「疫觸即發特展」，希望提供大眾另一種思維來認識疫情的影響。

近代台灣三場戰役—牡丹社事件、清法戰爭與乙未之戰，攻打台灣的日軍與法軍看似勝利凱旋，其實染疫人數眾多，只能算「慘勝」。這些帝國遠征軍遭遇海上患病、戰地衛生惡劣、高溫溼熱與缺乏足夠醫療資源，士兵染疫而亡的比率遠高過戰死沙場，戰「役」其實是戰「疫」。如參與牡丹社事件的日軍約4500多人，死於戰者12人，死於疫病者則有550人。

經歷1874年的牡丹社事件、1895年運兵船「未上岸即染疫」的澎湖之役等事件後，日本在台灣建立海港檢疫制度、發佈傳染病預防規則等防疫政策，開啟台灣前所未有的防疫體驗。

但嚴格的檢疫措施，引發政府和在地社會的緊張關係。從當時的報導可以看出有些民眾認為用消毒藥水是「冷水害人」、火葬則是「燒人身屍」，解剖則是「破人屍身」等，反映當時檢疫措施對本島人喪葬文化的衝擊。民間社會對防疫措施多有不適應，常尋求傳統醫療文化，仰賴求神問卜拿取漢藥治療。加上郵便與鐵道等現代的交通制度發展，其網絡也成為傳染病擴散路徑，均成為傳染病防治的挑戰。

1962年，台南與嘉義發生霍亂，政府在馬路上設注射站，民眾注射不需任何費用；更向美國買了無痛注射器，每小時可注射700人。展場便播放當時的衛教影片「預防霍亂」，可以看到民眾排隊「無痛注射」的盛大場面。（記者陳宛茜／攝影）

戰後，政治情勢動盪，海港檢疫廢弛、走私貿易興盛，傳染病再度爆發，在1946年因缺乏配套的疫區封鎖政策，導致布袋發生警民衝突的悲劇事件。所幸台灣在1950年代，透過美援與國際援助，搭配校園衛教、兒童預防接種等措施，以及基礎衛生建設逐漸提升與完備，逐步邁向公衛先進國家。

1962年，台南與嘉義發生霍亂，政府在馬路上設注射站，民眾注射不需任何費用；更向美國買了無痛注射器，每小時可注射700人。展場便播放當時的衛教影片「預防霍亂」，可以看到民眾排隊「無痛注射」的盛大場面。

來源：聯合影音網