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香港蘇富比現代藝術秋拍 端出逾3千萬畢卡索畫作

記者何秀玲／綜合報導
畢卡索「抱膝女子」在1954年作，本次估價1.5億元至2.3億港元，是畢卡索為他晚年最後一任妻子賈桂琳，所創作的肖像。（圖：蘇富比提供）
畢卡索「抱膝女子」在1954年作，本次估價1.5億元至2.3億港元，是畢卡索為他晚年最後一任妻子賈桂琳，所創作的肖像。（圖：蘇富比提供）

香港蘇富比2021年秋季現代藝術晚間及日間拍賣將分別於10月9日及10日舉槌，推出東西方現代及戰後尖鋒畫作，晚拍由常玉「睡美人」及畢卡索為第二任妻子賈桂琳創作之肖像「抱膝女子」兩幅畫作領銜，其中畢卡索估價近10億元台幣（約3602萬美元），有機會打破他在亞洲的拍賣紀錄。

常玉「睡美人」本次估價1億至1.5億港元，為常玉50年代的創作，是其畢生創作中，唯一能明確以戀人為模特兒的大尺幅油畫。

該幅畫以滿喻暗示性的情色筆觸，罕見將藝術家的私密情感世界公諸於眾，女人的肢體語言自然且放鬆，伸出被子外的兩條大腿恣意打開，呈現沉睡狀態，同時唇微張，酣睡中無意識地吮含手指，是常玉對於慾望的情色描繪，是常玉對於晚年愛情生活最私密、最浪漫的真切表達。

常玉「睡美人」本次估價1億至1.5億港元，為常玉50年代的創作，是其畢生創作中，...
常玉「睡美人」本次估價1億至1.5億港元，為常玉50年代的創作，是其畢生創作中，唯一能明確以戀人為模特兒的大尺幅油畫。（圖：蘇富比提供）

該畫作見諸於兩本常玉全集，還參與2004年巴黎吉美亞洲藝術博物館舉辦、並引起全球迴響的〈常玉：身體語言〉大展，無論從藝術性、美學高度、學術價值，還是歷史意義的角度而言，本畫實屬世無其二。

畢卡索「抱膝女子」在1954年作，本次估價1.5億元至2.3億港元，是畢卡索為他晚年最後一任妻子賈桂琳，所創作的肖像。賈桂琳脫俗的臉龐，自1954年起開始滲透畢加索的創作中，成就藝術家畢生最宏大、最長久的主題系列。

對於畢卡索而言，亦另有一番典故。在初遇賈桂琳時，畢卡索從其面容聯想到法國浪漫主義殿堂級大師德拉克洛瓦（Delacroix）創於1834年的名作「閨房中的阿爾及爾女人」，畫中抱膝而坐的女人擁有地中海地區典型風韻的長相，與賈桂琳的神情酷似；如此巧合，讓畢卡索驚嘆：「德拉克洛瓦早已遇見賈桂琳。」

畢卡索 拍賣 博物館

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