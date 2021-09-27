45年前珍貴底片 翻出三毛的海灘夢幻身影

已故作家三毛獨自在沙灘上漫步的身影，優雅而充滿靈性。（中央社）

今年是已故作家三毛逝世30周年，她生前用一支感性的筆，帶領無數讀者闖蕩異國、解放心靈，藝術家謝春德45年前曾為她拍下流浪奔放的身影，15幅充滿詩意的影像，如夢似幻，目前正在台北「谷公館」畫廊展出。

「三毛，1976－謝春德攝影 展」今天舉行開幕式，謝春德表示，那年他27歲，三毛33歲，在白沙灣的海邊足足拍了兩天，謝春德笑說：「我很討厭她，因為她總是要討好身邊每一個人，我不喜歡這樣；她也覺得我很煩，因為我一直『操』她，要她又跑又跳，又不給她水喝。」

藝術家謝春德（圖）指著一張已故作家三毛穿著寬鬆白袍、口中念念有詞、手上捻著特別手式的照片表示，他當時以為三毛只是隨興擺弄姿態，這次將照片放大才發現，她其實是在祈禱。（中央社）

提起45年前的年少輕狂，謝春德記憶猶新，他說當天三毛還唱了一首歌，就是作曲家李泰祥剛譜好的「橄欖樹」，不過當時的歌詞不是「橄欖樹」，而是「小毛驢」，雖然旋律十分優美，唱的卻是兒歌的詞，令人莞爾。

謝春德說三毛的確很迷人，但他不可能愛上三毛，「因為她男朋友很多」，但其實三毛當時已和荷西結婚。不過從鏡頭中可見三毛時而奔放開朗，時而躲回自己的內心世界，誰都不理，謝春德感到心疼，「現在回想起來，也許她當時就有憂鬱症 ，撐得非常辛苦。」

謝春德1949年生於台中，17歲投入攝影創作，1970年代參與「V-10視覺藝術群」，至今仍熱衷於創作，用他獨特的感性之眼觀察世界。

藝術家謝春德45年前曾為已故作家三毛拍下的身影，15幅充滿詩意的影像，如夢似幻。（中央社）

「谷公館」畫廊負責人谷浩宇表示，這次的展覽源於今年「谷公館」在池上舉辦「席德進逝世40周年特展」，與席德進私交甚篤的謝春德，聊起當年與席德進及三毛的往事，一時興起，回去翻箱倒櫃，竟翻出45年前的珍貴底片，於是促成這次展出。

15張放大輸出的照片，影像瑰麗多樣，有三毛獨自在沙灘上漫步的孤單身影，有在浪濤間如孩子般跳躍的曼妙動態，有如吉普賽女郎獻祭般的靈性狂舞，也有在完全不設防、自在放空時刻的智性容顏。

謝春德指著一張三毛穿著寬鬆白袍、口中念念有詞、手上捻著特別手式的照片表示，他當時以為三毛只是隨興擺弄姿態，這次將照片放大才發現，她其實是在祈禱，而且相當投入，虔誠的模樣特別令人感動。