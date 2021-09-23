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韓良露辭世6年 夫出版深情遺作「與巴黎出了軌」

記者陳宛茜／台北報導
韓良露辭世六年，夫婿朱全斌出版深情遺作「與巴黎出了軌」。(圖:有鹿文化提供)
韓良露辭世六年，夫婿朱全斌出版深情遺作「與巴黎出了軌」。(圖:有鹿文化提供)

「歲月是無情的，而幸福是屬於那些懂得把握當下，累積美好記憶的人。」台灣知名飲食作家韓良露辭世六年，她的夫婿朱全斌去年自台藝大傳播學院院長一職退休後，全心整理妻子作品，上周出版韓良露遺作「與巴黎出了軌」。韓良露在書中描述人生各階段在巴黎留下的美好記憶，配上朱全斌「伴遊」時的攝影照，等於是兩人攜手完成的深情遺作。

朱全斌表示，巴黎是韓良露在世界上最愛的城市，也是她離世前最後旅行的城市。2015年1月，韓良露隨他到法國的比亞里茲參加國際電影節，以極度虛弱的病體寫下最後一篇散文「比亞里茲的海洋之味」。韓良露為了寫這篇文章，想走到一間山坡上的餐廳用餐，他扶著她一步步走上山坡，每走幾步就要休息。沒想到，這間餐廳也是她最後用餐的餐廳。

韓良露辭世六年，夫婿朱全斌出版深情遺作「與巴黎出了軌」。(圖:有鹿文化提供)
韓良露辭世六年，夫婿朱全斌出版深情遺作「與巴黎出了軌」。(圖:有鹿文化提供)

離開比亞里茲後，兩人本打算到巴黎居遊一個月，卻在死神的威脅之下住兩天便倉皇逃離。朱全斌感慨：「人生無常，誰能預料到她是用這種方式跟宛如情人的巴黎告別的呢」。

新書封面設計在書名上燙了珍珠箔，在特定角度下閃閃發亮。朱全斌表示，書封畫著一名女子，是韓良露穿梭在大街小巷的模樣，「跟著她的腳步，就能看見不一樣的世界」。他透露，韓良露走路速度快，跟在後面的他經常只能拍到她的背影，但拍到了就讓他感到安心。如今這些照片都是回憶的證明。

韓良露辭世六年，夫婿朱全斌出版遺作「與巴黎出了軌」，書中的照片都由朱全斌掌鏡。(...
韓良露辭世六年，夫婿朱全斌出版遺作「與巴黎出了軌」，書中的照片都由朱全斌掌鏡。(圖:有鹿文化提供)

朱全斌認為，「與巴黎出軌」等於韓良露寫給巴黎的一封封情書，「充滿回憶，有時卻也惆悵，正如生命中的所有偶然與必然。」韓良露想告訴讀者，「只要好好感受，踏出的每一步都是如此美好，都將會是難忘的曾在。」這彷彿也是朱全斌對生命的體悟。

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