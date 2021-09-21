蘇富比宣布拍賣巴斯基亞「紅戰士」估價或逾2000萬元

香港蘇富比宣布將於10月9日當代藝術晚拍呈獻巴斯基亞作品「無題（紅戰士）」。（圖：蘇富比提供）

已辭世的傳奇藝術家尚・米榭・巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）是當今拍賣市場的當紅炸子雞。4月巴斯基亞畫作「戰士」拍出3.236億港幣（約4109萬美元），寫下亞洲最高價西方藝術品紀錄。香港蘇富比宣布將於10月9日當代藝術晚拍呈獻巴斯基亞另一作品「無題（紅戰士）」，估價為1.5億至2億港元（約1926萬至2568萬美元）。

蘇富比表示，此作於1982年完成，被譽為巴斯基亞最出色的創作年分。作品來自巴斯基亞著名的「戰士」系列，代表藝術家對現有藝術現狀的強烈挑戰。當時22歲的巴斯基亞於紐約 Annina Nosei 畫廊舉行美國 首場個展，接著獲邀參加在德國卡塞爾（Kassel）舉辦的文獻展（Documenta），成為其時歷屆參展藝術家中最年輕的一位。

巴斯基亞筆下的戰士是藝術家的自我寫照。畫中的紅戰士高舉右臂，可能在慶祝勝利，又或者準備出擊，這是巴斯基亞作品中典型的戰士形象，亦可象徵這位黑人藝術家在白人主導的藝術世界贏得一席之位。畫中狂風暴雨 般的墨黑筆觸，似要將戰士血紅的身軀淹沒吞噬不果，紅戰士依然手持利劍，猶如緊握自身力量之源昂首邁步，隨刃而上，乘風破浪。巴斯基亞在未經畫底加工的畫布上恣意揮毫潑灑，作品畫面之澎湃不但充分反映他發自内心源源不絕的能量。

「巴斯基亞是一位終極戰士，他挑戰了現有體制，並大膽地將自己置於畫布，以及他一手創造的新秩序之中心。」蘇富比亞洲區現代及當代藝術部主席 白思齊（Alex Branczik）表示，巴斯基亞已成為一個全球現象，不僅吸引世界頂級藏家的青睞，也啟發了這一代人的無限想像。