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私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

中央社阿姆斯特丹16日綜合外電報導
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

出自已故荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）之手、先前一直為私人收藏逾一世紀的一幅鉛筆素描作品，今天首度在阿姆斯特丹梵谷博物館公開展出。

這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。當年梵谷的繪畫生涯剛起步，而後更創造出「向日葵」和「星夜」等一幅幅雋永畫作。

「『疲憊不堪』習作」持有人荷蘭家族約於1910年前後買下這幅畫，後來請梵谷博物館（Van Gogh Museum）鑑定真偽，專家證實這的確是梵谷的「新作」。

梵谷博物館資深研究員米德多爾普（Teio Meedendorp）向法新社表示：「這幅畫以前從未在任何地方曝光過。這次是這幅畫首度呈現在世人面前。」

這幅新曝光的梵谷畫作將在梵谷博物館展出到明年1月2日，之後將歸還持有人。

由於這幅畫據信是1910年從知名梵谷作品收藏家布瑞莫（Henk Bremmer）手中購得，再轉手給這個家族，因此鑑定工作較為容易。

這幅素描也「完美符合」梵谷「表現主義」風格劃痕和筆觸，在紙上留下深刻印記。

進一步證明此乃梵谷真跡的證據在於，這幅素描使用梵谷在那段時期善於使用的媒材，包括木匠的鉛筆、有著特定浮水印的水彩紙，以及他習慣在作畫時把紙張黏在畫板上、以致背面留下破損的痕跡。

館方表示，他們甚至知道畫中老人的身分，是一名禿頭、兩鬢斑白、領取養老金的男子，當時72歲，名叫祖德蘭（Jacobus Zuyderland），他活得比梵谷還久。梵谷於1890年走上絕路，享年37歲。

梵谷博物館已經擁有一幅名為「疲憊不堪」（Worn Out）的相似畫作，約莫出自同時期，梵谷曾表示他比較偏愛這幅作品。

梵谷風格鮮明的後印象派表現主義作品「鳶尾花」和「星夜」等已廣為人知、備受喜愛，不過人們對於他較早期、較平靜的荷蘭時期作品的興趣也日趨濃厚。

這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的...
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

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