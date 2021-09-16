離世30年 陳天慈憶「姑姑三毛」：活出像她的自由靈魂

圖為1981年11月初，女作家三毛在聯合報支持下赴中南美洲，作為期半年的旅行寫作。（本報系資料照片）

今年是已故作家三毛逝世30周年，她上個世紀以一支妙筆帶著讀者闖蕩異國，許多人受她影響，期許活出像她一樣的自由靈魂，她的姪女、作家陳天慈以22篇散文回憶這個「傳奇的姑姑」，新書「我的姑姑三毛」近期在台發行。

陳天慈在書中提及1981年三毛回國，她與雙胞胎姊姊陳天恩年紀還小，面對這位「洋氣、渾身上下都和我們不同的陌生小姑，竟然不敢接近，害羞地躲到奶奶的背後」，後來在奶奶溫情鼓勵下，三人彼此靠近，「小姑左手天恩，右手天慈，一把把我們緊緊摟進懷裡，抱得好緊，緊到我們都能擠出水了。」

這水卻是許多人的眼淚，當時三毛才剛遭遇喪偶之痛，從西班牙返回台灣 ，家人的溫暖帶給她安慰，陳天慈在書中表示：「這是小姑在歷經人生變故時，回到家後的眼淚，我彷彿感到身後的奶奶也在擦拭欣慰的淚水。」這一幕，有出走的女兒、害羞的孫女、勇敢的母親、寬容的祖母。

陳天慈說，「從此奶奶多了一位幫忙帶孩子的大孩子，小姑和我們兩姊妹，三個小孩彼此取暖，互相影響。」

三毛本名陳懋平，後改名陳平，1943年生，求學時代遊歷西班牙、德國、美國 ，後與夫婿荷西結縭，旅居西屬撒哈拉（原屬西班牙，1976後歸摩洛哥所有）等地，她出版的「撒哈拉的故事」、「雨季不再來」、「哭泣的駱駝」等書，從此活躍於文壇，作品深受全球華人 讀者所喜愛，惜於1991年過世，享年48歲。

陳天慈是三毛大弟弟陳聖的女兒，台灣東吳大學法學學士，美國薩凡納藝術與設計學院藝術碩士，近年成立北美三毛旅遊研究會，推廣三毛文化，多次舉辦與三毛相關的文學及旅行活動。

「我的姑姑三毛」出版，作者陳天慈與姑姑三毛照片合影。（圖：時報提供）

陳天慈在書中寫到三毛對她寫作之路的影響：「我們常常一起去東方出版社書店，在那兒一待就是一個下午，直到抱著一箱箱的書籍往車上搬才願意離開。閱讀是受小姑影響的好習慣，寫作卻是小姑和我都沒想到的一條路，早在那些我和姊姊陪小姑在房間深夜筆耕的夜晚，悄悄種下了因子。」

陳天慈也提到三毛過世那年，她正讀高三，從電視新聞報導中得知訊息，一時回不過神來，「接下來那幾天，我和姊姊常常處於失去親人和玩伴的空蕩中，在學校時也感到同學和老師的關心。」陳天慈形容三毛的死是一場沒有劇本的戲，出乎意料，卻讓人只能接受永遠沒有續集的結局。

陳天慈說：「三毛在用她一貫充滿幽默和創意的方式，帶領大家體會人生的美好與遺憾。故事未完，她的足跡永不消失。」