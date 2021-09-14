拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

2021法國PX3攝影 大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發勇奪1金8銅，其中金獎作品拍出絕美水中舞者曼妙舞姿，他今天表示，除了考驗攝影技巧，也得靠老天爺幫忙。

法國PX3國際攝影比賽（Prix de la Photographie Paris）被譽為歐洲最大攝影比賽，曾進發去年曾以復刻台灣 早年礦工人物系列照片拿下1金1銀，今年再以「水中舞蹈」系列，榮獲廣告類組金牌，作品呈現身穿華麗舞衣的舞者在水中悠遊舞動，光影交錯下的曼妙舞姿，充滿靈動生命力。

曾進發指出，近年來拍攝水下畫面很夯，就連許多新人拍婚紗攝影都躍躍欲試，但要拍出好照片，無論對模特兒或攝影師都是一大考驗，更重要的是得有老天爺願意幫忙。

以這系列照片為例，舞者潛入露天水池後，需憋氣舞動，他則透過水池牆壁特製挖空的玻璃窗，運用AFC追焦+高速連拍捕捉舞蹈神韻；為捕捉瞬間自然光影效果，兼顧水中通透、夢幻唯美感，不能使用閃光燈，所幸天公作美，才在陽光普照天氣下完成拍攝，2年來拍了10多場，每場耗時約3小時，最終精選出這8張報名參賽。

2021法國PX3國際攝影賽，曾進發共獲1金8銅，銅牌作品之一「難得一見的台灣雪地銀河」，是在凌晨4時許，在合歡山拍攝遼闊雪地與銀河，傳遞台灣高山之美。

另外，「創意七彩麻荖」拍出現代食品業融合棉花糖、巧克力豆等中西食材，將傳統年節拜天公的供品，化身五彩繽紛甜點，曾進發說，傳統的麻荖裹在外層材料多是米、花生粉、芝麻3種，現在已經發展出20多種口味，希望讓世界看見台灣美食 文化的創新與更上一層樓。