富藝斯INTERSECT跨門類線上拍賣 百達翡麗5370P領銜

Genieve Figgis「Lady with a Harp」，2018年作，估價55萬港元起。（圖：富藝斯提供）

國際拍賣 行富藝斯（Phillips），延續去年開創跨門類購藏的趨勢的成功拍賣經驗，將於9月16日至23日舉辦亞洲第三場「INTERSECT」跨門類線上拍賣，為藏家帶來「一站式」藝術與時尚精品收藏體驗，共128件精心挑選的拍品，由一枚百達翡麗型號5370P-001鉑金黑色琺瑯面追針計時腕表領銜。這款產量極少的型號於2020年是許多專業鐘表藏家心目中近年來最夢幻的百達翡麗之一。此外，同場上拍的鐘表還包括勞力士、F.P.Journe和愛彼等。

KAWS X Karimoku「皮諾丘」，2018年作，估價50萬港元起。（圖：富藝斯提供）

勞力士Cosmograph Daytona型號116500LN，精鋼自動計時鍊帶腕表，約2020年製，估價78000港元起，採無底價拍賣。（圖：富藝斯提供）

百達翡麗型號 5370P-001，鉑金追針計時腕表備黑色琺瑯表盤，約2017年製，估價約117萬港元起。（圖：富藝斯提供）

珠寶方面則以優質的鑽石最受矚目，包括鑽石藏家必備的的D色Type IIa白鑽鑽戒，到璀璨奪目的黃鑽、粉紅鑽、橙鑽等彩色鑽石，以及適合日常配戴的知名品牌經典代表作如寶格麗、 卡地亞、海瑞溫斯頓等。其中七成拍品更將以無底價形式上拍。

Eddie Martinez「Untitled」，2016年作，紙本無框，估價18萬港元起。（圖：富藝斯提供）

3.16克拉完美無瑕Type IIa鑽石鑽戒，估價55萬港元起。（圖：富藝斯提供）

3.12克拉完美無瑕Type IIa鑽石鑽戒，估價約60萬港元起。（圖：富藝斯提供）

現當代藝術部分則有深受歡迎的日本藝術家奈良美智 、草間彌生、塩田千春和KAWS等藝術家創作，以及近年來相當熱門的珍尼維菲吉斯（Genieve Figgis）、哈維爾卡列哈、艾迪·馬丁尼茲等。焦點拍品為愛爾蘭畫家Genieve Figgis深具黑色幽默的創作，她個人的前三大拍賣高價成交作品均在富藝斯拍場拍出，其中包括去年12月在香港 以逾441萬港元（約56.6萬美元）締造藝術家拍賣紀錄的「婚禮派對」。