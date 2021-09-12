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管樂也有明星接力賽？台灣國樂團「雲端音樂盒」上線聽

記者陳宛茜／台北報導
張君豪「春風夜雨情」以大笛演奏，展現舞台魅力。（圖：台灣國樂團提供）
張君豪「春風夜雨情」以大笛演奏，展現舞台魅力。（圖：台灣國樂團提供）

為提供樂迷在疫情期間持續享受國樂演出，台灣國樂團宣布推出「雲端音樂盒」線上節目，即起每周五晚間於YouTube頻道獨家首播，精選台灣國樂團委託創作、改編並首演的作品。

「雲端音樂盒」系列首波「何以笙簫～管樂明星接力賽」即起至10月15日，策畫6集，內容選6首管樂協奏曲，將這些新作品首次於網路公開，展現台灣國樂團管樂明星的精湛技藝和舞台魅力；受疫情影響，管樂演奏家與觀眾近距離見面的機會減少，透過YouTube，就能讓笛子、笙、嗩吶演奏家在雲端與粉絲們安全見面。

第一周「第一笛笙協奏曲」，由樂團首席劉貞伶與聲部首席陳麒米攜手演奏。第二周安排嗩吶首席崔洲順與打擊首席林雅雪合作的「擊鼓罵曹」，是為「三國風雲」音樂會特別改編的版本，利用京劇唱腔「讒臣當道」為素材，原曲為長號與國樂團而作，此版本改以嗩吶代替，更有一番「原汁原味」。崔洲順特別設計在演出中換穿3套服裝，用「形、聲、色」全方位演繹主人翁不同階段的情緒轉折，並由林雅雪加入大堂鼓獨奏曲牌「夜深沈」，結合經典傳統古曲，令人驚艷。

此外，「管樂明星接力賽」中還安排了張君豪、施美鈺、林佳穎等樂迷們熟悉的笛子演奏家輪番於YouTube登場，帶來「蘭因絮果」、「晨夕」、「春風夜雨情」等經典曲目。

台灣國樂團YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/ncftanco

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