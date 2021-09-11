台漫畫家吳識鴻獲比利時新秀獎 畫畫前先上文學課

比利時布魯塞爾漫畫節11日公布台灣漫畫家吳識鴻（圖）以已故詩人楊牧自傳體散文作品「山風海雨」改編的同名漫畫獲新秀首獎，也是首名非歐洲籍獲獎者。（目宿媒體提供／中央社）

台灣 漫畫家吳識鴻改編已故詩人楊牧「山風海雨」為同名漫畫，成首名獲比利時漫畫新秀獎的非歐洲籍創作者，昨天晚間於比利時親自領獎。首次畫漫畫就得到大獎，吳識鴻說感覺如「中樂透」。

吳識鴻接受中央社記者專訪時表示，聽聞得獎消息很開心，作品被肯定是很大的鼓勵，讓他有動力繼續創作，「以前都是做動態影像居多，第一次畫漫畫能得獎，像告訴我『可以再試試看』，繼續順水推舟下去」。

「山風海雨」為楊牧於1987年推出的散文集，他自剖過往，重回太平洋戰爭時期的花蓮，於山海間感受外界變動，這些變動也成為楊牧追尋藝術的啟迪。帶詩意的文字，在吳識鴻改編的同名漫畫中，成主角內心的呢喃。

為感受楊牧筆下的景色，吳識鴻3次踏訪花蓮，走過木瓜溪的河床，飽覽太平洋，眺望奇萊山，還去了楊牧的父親曾經營的印書館舊址，「不一定真的都有實際上的參考價值，但這讓我能沉浸在散文的環境中，更好融入畫面」。

利用水墨、水彩畫技法暈染出花蓮浩瀚山海，並結合手繪與電繪，呈現原著中各種飽滿情緒。吳識鴻說，其實初次閱讀原著，不曉得改編從何著手，甚至從編劇開始都是難關，「讀資料、請文學顧問來幫忙上課導讀後，才漸漸理解原著心境，對我來說，這些情緒是漫畫最好發揮的」。

吳識鴻從小愛看漫畫，「看完漫畫就會想看卡通，因對卡通有興趣，大學念美術系時就開始研究動畫怎麼做。」他在畢業後接下各種類型的動畫、平面案，殊不知因2011年為目宿媒體的紀錄片「尋找背海的人」擔任動畫設計，生命旅程才又航向漫畫這一站。

吳識鴻說，那是第一個自身較為完整的動畫作品，「也是因目宿媒體邀約，我才有這次畫漫畫的機會。」目前「山風海雨」漫畫尚未於台灣出版，此次奪比利時布魯塞爾漫畫節新秀獎（The Raymond Leblanc Prize），除獎金外，也獲得法文版出版機會，未來中文版及法文版將同步推出。