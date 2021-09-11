我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

兒911「去救人」罹難 華裔母：沒有一天不想他

台漫畫家吳識鴻獲比利時新秀獎 畫畫前先上文學課

中央社／台北11日電
比利時布魯塞爾漫畫節11日公布台灣漫畫家吳識鴻（圖）以已故詩人楊牧自傳體散文作品「山風海雨」改編的同名漫畫獲新秀首獎，也是首名非歐洲籍獲獎者。（目宿媒體提供／中央社）
比利時布魯塞爾漫畫節11日公布台灣漫畫家吳識鴻（圖）以已故詩人楊牧自傳體散文作品「山風海雨」改編的同名漫畫獲新秀首獎，也是首名非歐洲籍獲獎者。（目宿媒體提供／中央社）

台灣漫畫家吳識鴻改編已故詩人楊牧「山風海雨」為同名漫畫，成首名獲比利時漫畫新秀獎的非歐洲籍創作者，昨天晚間於比利時親自領獎。首次畫漫畫就得到大獎，吳識鴻說感覺如「中樂透」。

吳識鴻接受中央社記者專訪時表示，聽聞得獎消息很開心，作品被肯定是很大的鼓勵，讓他有動力繼續創作，「以前都是做動態影像居多，第一次畫漫畫能得獎，像告訴我『可以再試試看』，繼續順水推舟下去」。

「山風海雨」為楊牧於1987年推出的散文集，他自剖過往，重回太平洋戰爭時期的花蓮，於山海間感受外界變動，這些變動也成為楊牧追尋藝術的啟迪。帶詩意的文字，在吳識鴻改編的同名漫畫中，成主角內心的呢喃。

為感受楊牧筆下的景色，吳識鴻3次踏訪花蓮，走過木瓜溪的河床，飽覽太平洋，眺望奇萊山，還去了楊牧的父親曾經營的印書館舊址，「不一定真的都有實際上的參考價值，但這讓我能沉浸在散文的環境中，更好融入畫面」。

利用水墨、水彩畫技法暈染出花蓮浩瀚山海，並結合手繪與電繪，呈現原著中各種飽滿情緒。吳識鴻說，其實初次閱讀原著，不曉得改編從何著手，甚至從編劇開始都是難關，「讀資料、請文學顧問來幫忙上課導讀後，才漸漸理解原著心境，對我來說，這些情緒是漫畫最好發揮的」。

吳識鴻從小愛看漫畫，「看完漫畫就會想看卡通，因對卡通有興趣，大學念美術系時就開始研究動畫怎麼做。」他在畢業後接下各種類型的動畫、平面案，殊不知因2011年為目宿媒體的紀錄片「尋找背海的人」擔任動畫設計，生命旅程才又航向漫畫這一站。

吳識鴻說，那是第一個自身較為完整的動畫作品，「也是因目宿媒體邀約，我才有這次畫漫畫的機會。」目前「山風海雨」漫畫尚未於台灣出版，此次奪比利時布魯塞爾漫畫節新秀獎（The Raymond Leblanc Prize），除獎金外，也獲得法文版出版機會，未來中文版及法文版將同步推出。

台灣

上一則

燃燒的向日葵

延伸閱讀

美網／謝淑薇搭檔比利時球后 爭搶8強門票

美網／謝淑薇搭檔比利時球后 爭搶8強門票
韓國富川國際漫畫節登場 線上邀國際粉絲同樂

韓國富川國際漫畫節登場 線上邀國際粉絲同樂
蝙蝠俠最新漫畫 羅賓出櫃了

蝙蝠俠最新漫畫 羅賓出櫃了
愛國畫師挺孟晚舟 漫畫諷加「裝聾作啞」 推特被封

愛國畫師挺孟晚舟 漫畫諷加「裝聾作啞」 推特被封

熱門新聞

台灣知名水彩畫家梁丹丰於6日晚間辭世，她在銘傳任教長達52年，培育無數莘莘學子，對多位知名藝術家影響深遠。（銘傳大學提供）中央社

台灣畫家梁丹丰辭世 旗袍身影永不再

2021-09-07 17:50

遺傳真奇妙

2021-09-05 03:02
吳孟芸／圖

我父親那一輩的夢

2021-09-05 03:02
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37
林崇漢∕圖

科技人的武俠夢

2021-09-04 05:02
馬康喆18歲那年美國畫家協會最年輕的會員榮譽。（圖：吳蘭華提供）

連獲美油畫大獎 21歲台裔青年馬康喆 想畫台灣東海岸

2021-09-03 23:28

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她

梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難