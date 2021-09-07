我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

台灣「空屋系列」作品 參展馬德里放映機錄像藝術節

記者陳宛茜／台北報導
丁建中作品「空屋系列」（Vacant_Room）。（圖：文化部提供）
丁建中作品「空屋系列」（Vacant_Room）。（圖：文化部提供）

西班牙第14屆「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR）8日於馬德里登場，駐西班牙代表處文化組與主辦方合作，特別選在馬德里最活躍的前衛藝術空間－白色實驗室畫廊（White Lab）展出台灣錄像藝術家曾御欽及丁建中的作品。

文化部表示，「放映機錄像藝術節」共有來自32國、87位藝術家與會，在馬德里市23個展場展出100多件錄像藝術作品。藝術節總監Mario Gutiérrez Cru邀集策展人GONZALO DE BENITO，以反烏托邦的概念，藉由崩壞、廢墟等不尋常的影象，營造動盪不安的場域氛圍，引起觀眾對未來的反思。白色實驗室畫廊將展出丁建中「空屋系列」、曾御欽「顫動之牆」。

曾御欽曾獲2004年臺北獎優選，2007年獲選德國第12屆卡塞爾文件大展；丁建中於2016年赴西班牙昂格藝術村駐村，2011年獲文化部「Made In Taiwan -新人推薦特區」，並獲國立台灣美術館典藏作品。

「放映機錄像藝術節」源自2008年，由一群錄像藝術家、策展人及文化工作者一同發起，旨為打造新媒體藝術的交流平臺，標榜「開放交流，互惠結盟」，側重實驗性及公共對話。

第14屆「放映機錄像藝術節」官方網站：https://proyector.info/project/proyector2021/

台灣 德國 美術館

上一則

「花樣年華」裡張曼玉沒說出口的話 王家衛NFT作品揭密

延伸閱讀

日落公園華男入室盜信逃逸

日落公園華男入室盜信逃逸
華男闖日落公園住家 盜取信件被警緝

華男闖日落公園住家 盜取信件被警緝
確保13日安全返校 紐約市教育局辦5場座談解疑難

確保13日安全返校 紐約市教育局辦5場座談解疑難
香港影視催生家鄉錄像廳

香港影視催生家鄉錄像廳

熱門新聞

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。（圖：亞洲大學提供）

莫斯科國際攝影大賽 台灣大學生拍攝「市場一隅」獲獎

2021-08-30 03:15
圖／原志

有眼不識北美桑

2021-08-31 02:00

遺傳真奇妙

2021-09-05 03:02
白雪公主不久以前還是還魂之吻，如今已被視為性侵。（圖／韓璞提供）

取消文化

2021-08-31 03:02
吳孟芸／圖

我父親那一輩的夢

2021-09-05 03:02

寶貝四十歳

2021-08-31 02:00

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高