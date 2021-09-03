連獲美油畫大獎 21歲台裔青年馬康喆 想畫台灣東海岸

馬康喆18歲那年美國畫家協會最年輕的會員榮譽。（圖：吳蘭華提供）

21歲台裔青年畫家馬康喆已連獲兩個美國 重要藝術獎的第一名，其中包括今年榮獲美國油畫協會金獎。他在受訪時告訴中央社，希望有機會畫美麗的台灣 東海岸線。

馬康喆（Kyle Ma）在台北出生、住過香港，回台上小學後，因父母取得多元化移民 簽證（Diversity Immigrant Visa Program，又稱抽籤移民簽證），在他10歲時舉家搬到美國德州奧斯汀（Austin）。從事科技業的父親馬天睿來自台北、媽媽吳蘭華是新竹湖口人。

馬康喆的畫作「齊昂大角羊」（或譯錫安大角羊） （Zion Bighorn Sheep）以岩石峭壁上3隻栩栩如生的動物，搭配細膩、巧妙的光影線條贏得讚譽，獲得今年4月美國油畫協會30周年全國年度評審展金獎，以及2萬5000美元獎金，那時他才剛過21歲生日沒多久。

齊昂國家公園（Zion National Park）位於猶他州。他們一家三口前往旅行時，馬康喆拍下大角羊的照片，回家後花了一星期把感動畫出來。他讓作品晾了幾個月，期間偶爾做些微調才終於定稿。

馬康喆的油畫「錫安大角羊」，4月獲得美國油畫協會30周年年度評審展金獎。（圖：吳蘭華提供）

美國油畫協會金獎是油畫家們夢寐以求、象徵肯定的殊榮，得主有知名畫家西特（Mian Situ）、格哈茲（Dan Gerhartz）、曼第（C.W. Mundy）和拉費爾（David Leffel）等。「西南藝術雜誌」（Southwest Art）以「驚人的天賦」（Prodigious Talent）評價馬康喆。

馬康喆另一幅畫作「陽光普照的牧場」（Sunlit Pastures）於2020年獲第15屆美國藝術復興中心（Art Renewal Center）國際沙龍賽動物類首獎，畫作並以1萬2500美元售出。

若以為馬康喆在大學主修藝術，那可是個誤解。他就讀德州大學奧斯汀分校，主修地質學，喜歡收集岩石、研究地球和地球的歷史。他說，這些興趣和知識同樣豐富了他作畫所需的觀察力。

為了兼顧學業與繪畫，他必須犧牲大學生活中的玩樂，盡可能維持每天固定的作畫時間，「琢磨技巧、保持手眼協調和揮灑創意」。他告訴中央社記者，「一切值得，因為我知道什麼是生命中重要的事情」。

繪畫很早即是馬康喆生命中重要的事，2歲拿著畫筆塗鴉時，微露萌芽的天分。不過一直到10歲移民美國後，才正式拜師學畫，展開對環境事物的敏銳觀察，並大量進行藝術類閱讀。之後是「畫家出少年」一連串的奇遇歷程。

14歲那年，他前往懷俄明州（Wyoming）旅行，因緣際會參觀美國畫家魏考克斯（Jim Wilcox）的畫廊，馬康喆使用的畫架正是魏考克斯所設計。隔年馬康喆再次回到該畫廊，作品獲得肯定，開始在多家畫廊展示。

16歲時，他第一次舉辦個人畫展，登場畫作70多幅；之後定期舉辦年度個展。主流畫界的關鍵社團包括美國油畫協會、美國印象派畫家協會、美國外光寫生（Plein Air）協會和沙爾曼甘迪（Salmagundi）俱樂部都接受他成為會員。

明年即將大學畢業，馬康喆已準備全心投入職業畫家生涯。他感謝爸媽的支持，他用自身的熱情、努力和外界的肯定，安下了父母對於「藝術工作可能不穩定」的擔心。

油畫是馬康喆的另一種語言和視覺溝通的方式，他希望後疫情時代可以更安全旅行的時候，有機會再次回台，他想畫出美麗的台灣東部海岸線。