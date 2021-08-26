我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

紀念布萊恩日 未曝光「1999年雜誌照」變身NFT拍賣

中央社／舊金山24日綜合報導
NBA湖人已故傳奇球星布萊恩。（路透）
NBA湖人已故傳奇球星布萊恩。（路透）

一家區塊鏈公司將NBA湖人已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）8張未曝光照片，轉為「不可替代代幣」（non-fungible token，NFT）進行拍賣，拍賣所得將捐給紀念布萊恩的慈善基金會。

路透報導，區塊鏈公司Cryptograph想以布萊恩過去未公開的8張照片，來紀念這位傳奇球星。這些照片是在1999年拍攝雜誌照片時拍下。

拍賣所得將捐給紀念布萊恩父女的曼巴和曼巴西塔運動基金會（Mamba & Mambacita Sports Foundation）。這個基金會的宗旨主要是協助年輕的運動員，尤其是女性。

布萊恩未曝光照NFT從今天起拍賣72小時。洛杉磯地區今天慶祝「布萊恩日」（Kobe Bryant Day），布萊恩日之所以選在8月24日是因為他的球衣號碼8號和24號。

去年1月，布萊恩和13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）搭乘的直升機墜毀，兩人不幸喪生，同機另外7人也罹難。

不可替代代幣（NFT）作品是以獨一無二的數位檔案形式，儲存在區塊鏈中，對收藏家來說具有價值。

拍賣 NFT 運動員

上一則

叔叔的戶口

延伸閱讀

NBA／布萊恩冥誕 老湯普森：如果他還在 場均18分

NBA／布萊恩冥誕 老湯普森：如果他還在 場均18分
NBA／巴特勒曝布萊恩拒絕戰術「球給我能成為歷史」

NBA／巴特勒曝布萊恩拒絕戰術「球給我能成為歷史」
NBA／詹姆斯連續15年打聖誕大戰 打破布萊恩紀錄

NBA／詹姆斯連續15年打聖誕大戰 打破布萊恩紀錄
NBA／布萊恩初登場球鞋拍賣 成交價估達50萬元

NBA／布萊恩初登場球鞋拍賣 成交價估達50萬元

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」