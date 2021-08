紀念布萊恩日 未曝光「1999年雜誌照」變身NFT拍賣

一家區塊鏈公司將NBA湖人已故傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)8張未曝光照片,轉為「不可替代代幣」(non-fungible token,NFT )進行拍賣 ,拍賣所得將捐給紀念布萊恩的慈善基金會。

路透報導,區塊鏈公司Cryptograph想以布萊恩過去未公開的8張照片,來紀念這位傳奇球星。這些照片是在1999年拍攝雜誌照片時拍下。

拍賣所得將捐給紀念布萊恩父女的曼巴和曼巴西塔運動基金會(Mamba & Mambacita Sports Foundation)。這個基金會的宗旨主要是協助年輕的運動員 ,尤其是女性。

布萊恩未曝光照NFT從今天起拍賣72小時。洛杉磯地區今天慶祝「布萊恩日」(Kobe Bryant Day),布萊恩日之所以選在8月24日是因為他的球衣號碼8號和24號。

去年1月,布萊恩和13歲女兒吉安娜(Gianna Bryant)搭乘的直升機墜毀,兩人不幸喪生,同機另外7人也罹難。

不可替代代幣(NFT)作品是以獨一無二的數位檔案形式,儲存在區塊鏈中,對收藏家來說具有價值。

