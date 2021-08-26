紀念布萊恩日 未曝光「1999年雜誌照」變身NFT拍賣
一家區塊鏈公司將NBA湖人已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）8張未曝光照片，轉為「不可替代代幣」（non-fungible token，NFT）進行拍賣，拍賣所得將捐給紀念布萊恩的慈善基金會。
路透報導，區塊鏈公司Cryptograph想以布萊恩過去未公開的8張照片，來紀念這位傳奇球星。這些照片是在1999年拍攝雜誌照片時拍下。
拍賣所得將捐給紀念布萊恩父女的曼巴和曼巴西塔運動基金會（Mamba & Mambacita Sports Foundation）。這個基金會的宗旨主要是協助年輕的運動員，尤其是女性。
布萊恩未曝光照NFT從今天起拍賣72小時。洛杉磯地區今天慶祝「布萊恩日」（Kobe Bryant Day），布萊恩日之所以選在8月24日是因為他的球衣號碼8號和24號。
去年1月，布萊恩和13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）搭乘的直升機墜毀，兩人不幸喪生，同機另外7人也罹難。
不可替代代幣（NFT）作品是以獨一無二的數位檔案形式，儲存在區塊鏈中，對收藏家來說具有價值。
A trove of unseen Kobe Bryant photos will be auctioned as NFTs, with all proceeds going to his youth sports foundation: The collection, entitled "Kobe," consists of eight black and white photos of the basketball player. All proceeds will benefit Bryant's… https://t.co/n41eDXsJ1E pic.twitter.com/lZ59VkaYlv— you-betterknow (@BetterknowYou) August 24, 2021
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