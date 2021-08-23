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美國史上最強印象派收藏 11月登佳士得

記者孫曼／綜合報導
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作，估價約4000萬美元起。（圖：佳士得提供）
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作，估價約4000萬美元起。（圖：佳士得提供）

今年11月，佳士得（Christie’s）將推出美國最具代表的印象派藝術珍藏「考克斯珍藏：印象派的故事」，包括卡耶博特（Caillebotte）、塞尚（Cézanne）和梵谷（van Gogh）等大師精彩傑作共25件，是藏家半世紀以來用心搜羅的珍品，預計成交總額將逾2億美元，部分拍賣收益將會撥捐作教育用途。而焦點拍品將於台北、東京、香港及倫敦等地拍前巡展。

古斯塔夫卡耶博特「窗邊的年輕男人」，1876年作，估價超逾5000萬美元。（圖：...
古斯塔夫卡耶博特「窗邊的年輕男人」，1876年作，估價超逾5000萬美元。（圖：佳士得提供）

來自德克薩斯州達拉斯的埃德溫洛克里奇考克斯（Edwin Lochridge Cox）為知名商人、藏家及慈善家。考克斯珍藏以頂尖傑作貫穿了印象派及後印象派的故事，作品囊括了構成這些開創性藝術運動的重要風格和主題特色。焦點當數古斯塔夫卡耶博特於1876年完成的代表作「窗邊的年輕男人」，畫作描繪卡耶博特年輕的哥哥René在巴黎第8區優雅的公寓中眺望窗外街道景色，並陷入沉思之中，以新穎的角度記錄了當代巴黎中產階層的生活。此作於1886年美國首場印象派藝術展中展出，使卡耶博特在巴黎藝壇一舉成名。

保羅塞尚「埃斯塔克的紅屋頂」，約1883至1885年作，估價3500萬美元起。（...
保羅塞尚「埃斯塔克的紅屋頂」，約1883至1885年作，估價3500萬美元起。（圖：佳士得提供）

「橄欖樹和柏樹間的木屋」是梵谷以喜愛的普羅旺斯風景為主題，結合他在聖雷米生活期間漸趨成熟的畫風特點，於1889年10月完成的作品。他在聖雷米休養的一年間大量創作的同時，表現力達至頂峰，這幅畫打圈的筆觸與蜿蜒的厚塗線條便是當時創作的經典特色。塞尚於1883至1885年繪畫「埃斯塔克的紅屋頂」是當時最創新的風景畫之一，這也是他在1870年代末至1880年代初多次到訪埃斯塔克後創作的經典之一，他將景觀還原至最基本的元素，嘗試以抽象手法構建身邊的世界，並以重疊的色塊取代傳統的臨摹手法，此作充份展現塞尚一直追求的各種藝術特質。

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