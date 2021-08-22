我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州豪雨洪患至少10死 包括一對雙胞胎幼童

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

記者陳宛茜／台北報導
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

鬼月晚上別曬衣服、擺綠色乖乖可以防止電腦當機、醫護人員不能吃鳳梨、行人專用號誌上的小綠人會跌倒......你一定聽過這些傳說，卻不知道是何時開始流傳？為什麼會流傳？台北地方異聞工作室撰寫的「台灣都市傳說百科」上周出版，探索一百個台灣都市傳說的來源與傳播過程，是台灣第一本完整收錄都市傳說的專書。

走進泰順街的「台北地方異聞工作室」，小小房間擺滿各種關於傳說和奇聞的書籍。工作室共十名成員，由一群出身台大、政大奇幻社團的同好組成，迄今出版十多本相關著作，甚至將奇幻故事做成桌遊、旅遊書。「台灣都市傳說百科」累積工作室七年成果，由謝宜安、楊海彥、阮宗憲共同執筆。

「都市傳說無時無刻都在誕生、消逝和變化，你我每個人都是傳說的講述者和創造者。」楊海彥表示，為了追溯各種都市傳說的來源，團隊除了翻找舊報紙、雜誌書籍、網路，還得上窮碧落詢問親友、網友與路人。

如「農曆七月不能晚上曬衣服」的禁忌，團隊問了許多50、60年代出生的人，皆表示聽過父母輩告誡鬼月時要在日落前將衣服收進室內，否則穿上的人運氣會不好、小孩子長大也會不聽話。同時翻查文獻，發現台灣在日治時期便流傳類似忌諱，1969年出版的「台灣民俗」，在「禁忌」一節中便提到「禁夜間露天曬衣服」。最後再比較不同年代報紙對此一傳說的描述，從中考據其流變和社會變化的微妙關係。

「都市傳說如快門般擷取過去的生活文化和社會氛圍，研究都市傳說，就像研究一個又一個台灣當代史片段」。楊海彥認為，研究都市傳說不是為了渲染神秘力量，而是想理解傳說背後所隱藏的台灣文化。這些傳說可以 廣為流傳，代表它反映人們對城市生活產生的不安與恐懼、關懷，具研究價值。

以「跌倒的小綠人」為例，1999年出現在台北市街頭的小綠人，隔年便出現「小綠人跑兩萬步便會跌倒」的傳說。謝宜安分析，當時整個LED產業剛萌芽，大眾對LED動畫的不理解，讓這則謠言迅速傳播。而「乖乖防當機」則萌芽於台灣剛進入電腦時代的1990年代。

阮宗憲認為，台灣都市傳說反映台灣融合吸收各國文化的文化特色。以「四的禁忌」為例，傳統中國其實視「四」為吉祥數字，「四」成為禁忌是在日據時代傳入台灣，被台灣傳播到整個華文圈，最後成為華人共同禁忌。

謝宜安表示，台灣的都市傳說融合了大量的謠言與假新聞。如上世紀末開始流傳的「醫護人員不能吃鳳梨」，應是源自心理學中的「確認偏誤」。一旦人們聽過這則謠言，便會對鳳梨產生先入為主的偏見，只要一忙碌，便會回想是否吃了鳳梨，以選擇性回憶支持既有想法。

為什麼對怪談、都市傳說著迷？謝宜安表示，台北地方異聞工作室多為1990年代出生的「太陽花世代」，有認同上的焦慮，卻又受到日本文化影響，對怪談文化感興趣。他們因此選擇以怪談為切入點，希望從怪談、都市傳說中找到台灣文化的特色，藉著詮釋台灣文化找到自己的定位。

「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮...
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

台灣 工作 中國

上一則

書頁上的塗鴉

延伸閱讀

新聞眼／不只香蕉、鳳梨…消化國產疫苗也找國軍？

新聞眼／不只香蕉、鳳梨…消化國產疫苗也找國軍？
郎朗入駐台湖演藝小鎮 成立工作室 先彈這三首

郎朗入駐台湖演藝小鎮 成立工作室 先彈這三首
農曆鬼月看鬼片 「粽邪」等7部台灣鬼片 亞洲影展上映

農曆鬼月看鬼片 「粽邪」等7部台灣鬼片 亞洲影展上映
「查吳此人」 吳亦凡7000影片下架 禍延藝人

「查吳此人」 吳亦凡7000影片下架 禍延藝人

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05

一碗麵

2021-08-17 02:00

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀