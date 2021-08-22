為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

鬼月晚上別曬衣服、擺綠色乖乖可以防止電腦當機、醫護人員不能吃鳳梨、行人專用號誌上的小綠人會跌倒......你一定聽過這些傳說，卻不知道是何時開始流傳？為什麼會流傳？台北地方異聞工作 室撰寫的「台灣 都市傳說百科」上周出版，探索一百個台灣都市傳說的來源與傳播過程，是台灣第一本完整收錄都市傳說的專書。

走進泰順街的「台北地方異聞工作室」，小小房間擺滿各種關於傳說和奇聞的書籍。工作室共十名成員，由一群出身台大、政大奇幻社團的同好組成，迄今出版十多本相關著作，甚至將奇幻故事做成桌遊、旅遊書。「台灣都市傳說百科」累積工作室七年成果，由謝宜安、楊海彥、阮宗憲共同執筆。

「都市傳說無時無刻都在誕生、消逝和變化，你我每個人都是傳說的講述者和創造者。」楊海彥表示，為了追溯各種都市傳說的來源，團隊除了翻找舊報紙、雜誌書籍、網路，還得上窮碧落詢問親友、網友與路人。

如「農曆七月不能晚上曬衣服」的禁忌，團隊問了許多50、60年代出生的人，皆表示聽過父母輩告誡鬼月時要在日落前將衣服收進室內，否則穿上的人運氣會不好、小孩子長大也會不聽話。同時翻查文獻，發現台灣在日治時期便流傳類似忌諱，1969年出版的「台灣民俗」，在「禁忌」一節中便提到「禁夜間露天曬衣服」。最後再比較不同年代報紙對此一傳說的描述，從中考據其流變和社會變化的微妙關係。

「都市傳說如快門般擷取過去的生活文化和社會氛圍，研究都市傳說，就像研究一個又一個台灣當代史片段」。楊海彥認為，研究都市傳說不是為了渲染神秘力量，而是想理解傳說背後所隱藏的台灣文化。這些傳說可以 廣為流傳，代表它反映人們對城市生活產生的不安與恐懼、關懷，具研究價值。

以「跌倒的小綠人」為例，1999年出現在台北市街頭的小綠人，隔年便出現「小綠人跑兩萬步便會跌倒」的傳說。謝宜安分析，當時整個LED產業剛萌芽，大眾對LED動畫的不理解，讓這則謠言迅速傳播。而「乖乖防當機」則萌芽於台灣剛進入電腦時代的1990年代。

阮宗憲認為，台灣都市傳說反映台灣融合吸收各國文化的文化特色。以「四的禁忌」為例，傳統中國 其實視「四」為吉祥數字，「四」成為禁忌是在日據時代傳入台灣，被台灣傳播到整個華文圈，最後成為華人共同禁忌。

謝宜安表示，台灣的都市傳說融合了大量的謠言與假新聞。如上世紀末開始流傳的「醫護人員不能吃鳳梨」，應是源自心理學中的「確認偏誤」。一旦人們聽過這則謠言，便會對鳳梨產生先入為主的偏見，只要一忙碌，便會回想是否吃了鳳梨，以選擇性回憶支持既有想法。

為什麼對怪談、都市傳說著迷？謝宜安表示，台北地方異聞工作室多為1990年代出生的「太陽花世代」，有認同上的焦慮，卻又受到日本文化影響，對怪談文化感興趣。他們因此選擇以怪談為切入點，希望從怪談、都市傳說中找到台灣文化的特色，藉著詮釋台灣文化找到自己的定位。