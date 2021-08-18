貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

著名華裔建築師貝聿銘的祖宅近期在阿里平台拍賣 ，無房無廁，但仍有價有市。起始的競拍價為980萬人民幣，經過23次競價後，最終以1090萬元成交（約合168萬美元）。據悉，此次拍賣吸引超過9000人在網路圍觀。

據星島網，這棟房子位於白塔西路，是蘇州古城區最名貴的地段之一，往東走10分鐘便是貝聿銘晚年得意之作「蘇州博物館 」。整棟建築占地145.56平方公尺，土地使用面積226.30平方公尺。位於正中央的主宅內部結構完好，家具齊全。這次拍賣的房子早在明朝貝氏家族發蹟時已建成。到上世紀時，它成了貝聿銘父親的住所。

然而，房子長年失修，破敗不堪。蘇州文物局和規劃局重新修復後，易名為「玉頤堂」，被當作陳列精品玉器、接待貴賓使用之地。房子上一位主人為杭州某家企業，如今再度公開出售。

貝氏為蘇浙的望族，最輝煌的時期是第6及第7代貝潛谷、貝慕庭父子時代，當時被譽為蘇州四富之一。貝氏宅邸遍布天下，除了蘇州本地知名的獅子林、嘉園，據指上海還有1000多套房產。

貝聿銘則為家族的第15代，他亦是世界上成就最高的華人建築設計師之一。蘇州博物館新館、巴黎羅浮宮金字塔、香港中銀大廈已成為現代建築的經典之作。

另據中國 網友表示，17日晚，最開始許多人調侃，一廳、無室、無衛的二手房，能賣出什麼價格？而它開價就是980萬人民幣，經過23次競價後，最終以1090萬元成交。這棟房子能賣出高價，一個原因是地段。它所在的白塔西路是蘇州古城區最名貴的地段之一。另一個原因是貝聿銘是在世界上的成就。