英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

熙來攘往的台北城，在英國 插畫家湯姆帕克（Tom Parker）的眼中，有如一座引人入勝的迷宮，他花費1年時間，手繪台北街道地圖，不僅呈現了城市風景和庶民生活，筆下還捕獲「寶可夢爺爺」，觀察入微令人會心一笑。

7年前來到台北的帕克是台灣 女婿，從小喜歡畫畫，特別是構圖複雜、彷彿童書「威利在哪裡？（Where's Wally?）」的場景。他說，隨著台灣變成他的第二家鄉，便開始想畫一份規模更大、能涵蓋更多細節的作品。

「以台北為主題，感覺是個好主意」46歲的帕克說：「在倫敦，我可能走個30分鐘就覺得疲憊不堪，比較起來，台北不只刺激又有趣，還遍佈歷史遺跡和寧靜的地點。」

帕克說，在台北，無論是新舊交融的城市美學、熱情溫暖的人們、甚至用嬰兒車推毛小孩的主人，都讓他印象深刻；除此之外，曾以64支手機抓寶登上國際媒體的「寶可夢爺爺」，更點燃他的創作魂。

熙來攘往的台北城，在英國插畫家湯姆帕克的眼中，有如一座引人入勝的迷宮，他花費1年時間，手繪台北街道地圖。（圖：湯姆帕克提供）

「當我決定要畫一些機車和車輛時，我就覺得沒辦法不把他畫進去，」帕克說。「有人跟我說他出沒的地方不對，但寶可夢爺爺本來就無所不在。」

藉著線上地圖、衛星影像和實際走訪大街小巷，帕克從2019年底開始細細還原台北的每個角落，而驚人的是，光是前置作業時間就是實際作圖的兩倍。

帕克說，他首先列印出小張地圖，從圖上圈選重要地標、標示出主要幹道，接著花幾天時間，搜集每個區域的資料，將其它有趣的特色、景點納入圖中。

英國插畫家湯姆帕克手繪台北地圖，呈現出城市風景。（圖：湯姆帕克提供）

他說，確定好這些資訊後，再用網格對比、將構思的線稿騰到大張的圖畫紙上進行草圖，最後將草稿掃描進電腦上色。

帕克說，整幅台北地圖的原稿超過20張，而完成每張A4的手繪草稿，需要至少半個月。

來源：Tom Parker Illustration 湯姆帕克

他說，「我一開始沒真正意識到這個規模有多大，直到我大概完成8分之1，才發現我需要買更多的筆和紙」。

這張台北鳥瞰地圖不僅精細，還「幅員遼闊」：北起北投、南迄貓空、東至內湖、西達萬華。帕克說，如何去蕪存菁，對他而言是一大考驗。

帕克說，著名的觀光 景點是一定要的，他也盡量保留了重要交通設施，不過礙於版面，不得不將它們簡化：「不能有六線道的高速公路，而且只能有單軌捷運」。

相反的，他說，有些地標得畫大一點，才能呈現重要細節，有些則必須「微微轉身」，才能以正面供讀者閱覽。

帕克自豪地說，「大致上，所有的位置都是正確的」。

除了景物，帕克也以外來者的獨特觀點，捕捉台灣人的日常，無論是騎機車載送瓦斯桶的頭家、雨天時將雨衣讓給女朋友穿的少年騎士、甚至是山丘上錯落的墳地，在他筆下都顯得異常溫馨。

「整個山坡上佈滿了一個個精心建造的墓地，實在是很厲害，這是件很美的事，」帕克說，台灣的墳地跟西方墓園比較起來，不那麼死氣沈沈，也給人一種「逝者仍然在此居住」的感受，像極了另類的市民。

除了選材，上色也令帕克大傷腦筋，原本想要一次完成一種顏色的他，後來不得不放棄這種做法。

帕克說，台灣的墳地跟西方墓園比較起來，不那麼死氣沈沈，也給人一種「逝者仍然在此居住」的感受。（圖：湯姆帕克提供）

帕克說，「這個作業實在是太龐大了，我的腦子必須時時刻刻聚精會神。」他後來選擇回歸最初的網格系統，一格格依序完成著色。

有趣的是，製圖的過程中，帕克也驚訝地發現，台北原來是個充滿綠意的城市。

「有人跟我反映這個地圖太『綠』了，但是其實台北出奇的綠，」帕克指出，除了山區大片的綠地，充滿林蔭的街道、公園、甚至建築物內外的植栽，都將城市妝點得綠意盎然。

去年12月，帕克將完稿的地圖放上粉絲頁，立即造成轟動，大家不僅驚豔於他的魔幻畫風，還發現他是個斜槓人才，在台灣從事全職插畫前，在英國是位廚師。

半年後，台北地圖被做成拼圖上市；到了7月底，帕克的團隊進軍網路募資平台，希望用1個月的時間，募集到台幣5萬元（約1795美元），將地圖進一步商品化，做成海報、貼紙和筆記本等。

沒想到，專案上架第一天就達標10倍。如今，台北地圖已募得近240萬元台幣，帕克說，很訝異民眾如此喜愛能夠反映台灣風土的藝術作品。

英國插畫家湯姆帕克說，整幅台北地圖的原稿超過20張，而完成每張A4的手繪草稿，需要至少半個月。（圖：湯姆帕克提供）

帕克說，「他們是真心喜歡這些作品，而且似乎充滿感激」。

挾著高人氣，帕克已經著手創作下一張城市地圖──台南。他躍躍欲試地說，希望能替台灣每個城市作畫，最終完成一系列收藏，用不同的色調和筆法，展現各地特色。

帕克說：「對我而言，既然台灣已經是我的家，我既可以用一個旅人的眼光來看待它、也可以用一個想感受家中溫暖的角度來體驗它。」

他充滿期待地說，「這一切對我而言還很新，但我已經漸漸感到熟悉了」。