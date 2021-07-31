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亞太藝術市場看好 佳士得將設上千坪藝廊與常設拍場

記者孫曼／即時報導
佳士得將進駐由扎哈‧哈迪德建築事務所設計、恒基地產所建造的中環新大樓The Henderson。效果圖由 Cosmoscube 製作。圖／佳士得提供
佳士得將進駐由扎哈‧哈迪德建築事務所設計、恒基地產所建造的中環新大樓The Henderson。效果圖由 Cosmoscube 製作。圖／佳士得提供

全球拍賣龍頭之一佳士得（Christie’s）宣布，亞太區總部將於2024年進駐香港中環美利道的全新地標The Henderson。這是由扎哈哈蒂（Zaha Hadid Architects）建築事務所為恒基兆業地產集團設計的全新大樓，佳士得將擁有四層共約1400坪（50,000平方英尺）的藝術空間，以及首個全年營運的常設拍場。佳士得是這棟大樓的首個主要租戶，這也代表了佳士得看好亞洲地區的藝術市場實力。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，亞洲的藏家的在數量和成交總額上均有增長，除了旅遊受限而迅速發展的網拍，私人洽購也是佳士得一大業務重點，設立首個香港的常設拍賣中心和藝廊，能提高佳士得的靈活性，「可隨著市場的變化和機會，在全年的任何時刻舉辦拍賣與活動。這也讓我們更能發揮創新和創意，而毋須受制於現時每年只可舉辦兩季拍賣活動的模式。The Henderson的設計非常切合國際拍賣業務的需要，既適合展示大型藝術品，也適合舉辦拍賣、私洽策劃，以至舉辦藝術教育活動。」

而這也符合佳士得今年承諾將於2030年前實踐淨零排放的永續理念：The Henderson已獲取LEED鉑金級認證、 WELL白金級預認證和中國綠色建築評級標準的最高等級三星級認證。預計將於2023年落成的The Henderson位於中環中心地帶，總樓面面積逾13,000坪（465,000平方呎），外型以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感，以大自然的有機與不規則之美巧妙演繹出花蕾的層層結構。

佳士得將進駐由扎哈‧哈迪德建築事務所設計、恒基地產所建造的中環新大樓The He...
佳士得將進駐由扎哈‧哈迪德建築事務所設計、恒基地產所建造的中環新大樓The Henderson。設計效果圖由 Arqui9 製作。圖／佳士得提供

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