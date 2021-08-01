梅麗娜 紐約網拍藝品火了

梅麗娜現在把網上拍賣作為主要業務。（梅麗娜提供）

紐約如意珠寶老闆梅麗娜說，2020年3月中旬開始，紐約市 政府關閉了所有的非必要商業，她位於法拉盛中心地帶的如意珠寶店也在3月到6月間被迫關門。「當時，我在家裡閒著沒事幹，就想著把生意搬到YouTube上，沒想到生意一下子火了。」

她現在幾乎每天晚上都在做網上拍賣 。她說，在實體店裡，她主要銷售珠寶，但是在網上，她把生意擴大到珠寶以外，包括骨董、錢幣、郵票等。「我的客人來自世界各地，需求量很大，目前最大的挑戰是沒有貨源。」因此，只要有拍賣展，她都要去參加。

網上拍賣 客戶來自世界各地

梅麗娜說，目前，因為用國語拍賣，她的YouTube訂戶有8300多華人 。現在社交媒體的平台影響太大，無遠弗屆。她的客人主要集中在北美和東南亞，但是沒有中國大陸。她說，這主要是大陸人不能看Youtube。她說，有了社交媒體，她可以把生意做到全世界。

她說，她的顧客群裡的客人也來自不同的地方。美國客人除了紐約以外，還有加州和芝加哥等地華人。外國的客人包括來自加拿大、香港、台灣和新加坡等地的華人。這還不包括許多臨時加入的觀眾。「有的是外州餐館老闆，因為當地娛樂很少，就參加我的拍賣會。」

網上拍賣是一個新的銷售方式。「客人在YouTube上看到我，就加上我的微信，然後參加網上拍賣。」如果有好東西，一天就能賣完；如果東西不好，一天中一件也賣不出去。成交後，紐約客人會到店裡取貨，而她就要把拍品寄到外州或外國客人處。「客人付款方式有微信和信用卡。」

她說，她還擁有12個微信群，每個群都有近500人。如果去掉重複入群者外，會員總數大約有2000多人。各個群的客人組成不同，有的是珠寶群，有的是骨董群，也有的是錢幣群。她說，成交最多的還是珠寶。「我的珠寶比較便宜，性價比高。」因此，哪裡有珠寶骨董展銷，她就去哪裡。「美國的展銷會我都去過了。」

開拓領域 幫助私人拍賣遺物

梅麗娜說，在美國，收藏熱一直都在，只是圈外人不清楚詳情。幾年前，紐約市法拉盛緬街上有好幾家華人創辦的拍賣行。因為沒有生意，那些拍賣行現在都關門了。「我是唯一存活下的一家拍賣行。」她說，她能夠存活，因為比較靈活，緊跟市場。「其他的拍賣行都被市場淘汰了。」

她開發的一個新業務就是舉辦私人拍賣會。例如，老人去世後，留下許多老人保存的東西，其中包括骨董，有人就推薦給她，她就去幫助這家人就地拍賣。「我用鏡頭掃貨，客人就跟著我的鏡頭走。」如果遇到合適的，客人就會當場定下，她就做成一個交易。

她說，開發珠寶以外的業務也是她在私人拍賣會上做出的。當時，她去幫助私人做拍賣時，發現老人留下許多錢幣或者郵票。「我就進行錢幣、郵票的拍賣，發現有人收藏這些東西，市場真的很大」。現在，她每周一晚上拍賣錢幣。

麻州每年的3月、7月和9月都要舉辦骨董展，她每次都要去參加。「我現在的工作是找貨源，滿足客人的需求。」她說，今年8月，拉斯維加斯要舉辦各種展銷會，她也要去參加。