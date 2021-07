香奈兒挺「獨立藝術家」 推5大城市藝文合作計畫

英國國家肖像館與香奈兒的合作將研究和提升女性在館藏及博物館展品的代表性,展覽將於博物館在2023年再次開放時展出相關作品。(圖:香奈兒提供)

香奈兒在今年3月時,宣布成立香奈兒文化基金(Chanel Culture Fund),目的在於支持不同領域的新銳藝術家,並且與全球各地藝文機構、博物館 展開合作,以藝術文化的角度探討多種議題,激發更多對於創意、美感、品味等多樣化的想像與創造力。

回顧嘉柏麗香奈兒女士(Gabrielle Chanel)生前結交過許多藝術大師好友,他們橫跨繪畫、舞蹈、音樂、電影等多領域,像是達利、畢卡索、謝爾蓋達基列夫、普朗克、尚考克多等人,「藝術贊助者」、「前衛藝術召集人」也一直是香奈兒女士為人所知的身份,她珍惜這些才華洋溢的朋友,並對他們在藝術領域的貢獻盡一份心力,無論是資助演出或是設計表演服等,都展現出她惜才、愛才以及鑑賞藝術的好品味。文化基金的成立,也是延續香奈兒女士熱愛藝術的精神。

香奈兒藝術與文化部門全球負責人Yana Peel表示:「從一開始我們決定發展香奈兒文化基金即是放眼國際,反映出我們致力推動全世界藝術創作者與藝術形式多元化的決心,並展示品牌『支持個人創意以及開創人類潛能來驅動創新扮演至關重要的角色』的中心思想,品牌深信『個人創作者』是推動創新的關鍵,將透過此文化基金進一步擴大行動,讓引領未來趨勢的文化創作者和開拓者能得到所需的資源。」

在香奈兒文化基金的支持下,洛杉磯的地下博物館將頒發第一個「諾亞大衛斯獎」給三位策展人。(圖:香奈兒提供)

目前香奈兒文化基金主要發展分為兩大項目,其一是設立「CHANEL Next Prize」獎項,支持10位不同領域的獨立藝術家,另外就是與全球多家藝文機構與組織合作的全球性計畫,致力於透過別具特色的不同活動項目,支持文化創新者實踐新創意,並進一步強調品牌對於創作自由與開創潛能的不變承諾。

其中全球性計畫首波將攜手五個城市的五個合作夥伴進行,分別是倫敦的國家肖像館 (The National Portrait Gallery)、洛杉磯 的地下博物館 (The Underground Museum) 、巴黎的龐畢度中心 (The Centre Pompidou)、莫斯科的 GES-2 空間、以及上海的上海當代藝術博物館 (Power Station of Art)。透過這五大機構分別聚焦在不同的主題面向,像是女性藝術家、永續環保等,推出相關展覽或獎項、專案等,香奈兒也希望能藉此提供大眾嶄新的角度想像未來世界的樣貌,推動可為社會和文化帶來益處的變革性理念。

英國國家肖像館

「重構敘事:肖像畫中的女性 」計畫

雙方合作將研究和提升女性在館藏及博物館展品的代表性,展覽將於博物館在2023年再次開放時展出相關作品,這將是自1896年開幕以來規模最大的改造計畫。國家肖像館香奈兒館藏策展人弗拉維婭弗里傑里博士 (Flavia Frigeri) 說:「我們正在將女性帶回核心位置,並研究館藏作品中的女性,尋找方法,將她們的成就帶給更多觀眾。」

在香奈兒文化基金的支持下,洛杉磯的地下博物館將頒發第一個「諾亞大衛斯獎」給三位策展人。圖為博物館共同創辦人之一藝術家卡倫大衛斯。(圖:香奈兒提供)

地下博物館

諾亞大衛斯獎

在香奈兒文化基金的支持下,洛杉磯的地下博物館將頒發第一個「諾亞大衛斯獎」給三位策展人,以表彰他們在各自領域取得的創新成就。諾亞大衛斯是地下博物館共同創辦人之一藝術家卡倫大衛斯 (Karon Davis) 的已故丈夫,「「諾亞大衛斯獎」讓我們有機會照亮別人,成為燈塔,並有望引領藝術界的變革之路。」卡倫大衛斯表示。

在香奈兒文化基金的支持下,龐畢度中心正開展一項為期數年的計畫,由設計師、藝術家和科學家合作探討,創建「可持續發展」的城市和社區全新生態。(圖:香奈兒提供)

龐畢度中心

可持續發展的城市和社區全新生態計畫

在香奈兒文化基金的支持下,龐畢度中心正開展一項為期數年的計畫,由設計師、藝術家和科學家合作探討,創建「可持續發展」的城市和社區全新生態。龐畢度中心副館長弗雷德里克米蓋魯 (Frédéric Migayrou) 表示:「構想未來世界,意味著與那些尋求生態解決方案的人士和機構密切合作。」

GES-2空間館長特蕾莎瑪維卡樂見與香奈兒文化基金會的合作能夠促進俄羅斯藝術界的性別平等。(圖:香奈兒提供)

由發電站改建而成的莫斯科GES-2空間,正在啟動一項年度導師進駐專案,以支援戲劇、音樂、舞蹈和影片創作領域敢於突破的俄羅斯女性藝術家。(圖:香奈兒提供)

GES-2空間

年度導師進駐專案

今年才剛開幕,由發電站改建而成的莫斯科GES-2空間,在香奈兒文化基金的支持下,正在啟動一項年度導師進駐專案,以支援戲劇、音樂、舞蹈和影片創作領域敢於突破的俄羅斯 女性藝術家。GES-2空間館長特蕾莎瑪維卡 (Teresa Mavic) 表示:「借助這次聯合專案合作,以支持俄羅斯新興女性藝術家,促進俄羅斯藝術界的性別平等,並為她們在世界藝術舞臺上的成功奠定基礎。」

上海當代藝術博物館館長龔彥表示:「這次合作讓我們有機會觸及年輕的中國藝術家和受眾,同時激發思想的火花,能夠在未來埋下一顆種子。」(圖:香奈兒提供)

上海當代藝術博物館

創新藝術、建築領域展覽

在未來兩年,香奈兒與上海當代藝術博物館將公開徵選任何藝術領域的創作者提出團體策展規劃,首波展覽會以藝術和建築領域新一代創新者的作品為主。上海當代藝術博物館館長龔彥表示:「這次合作讓我們有機會觸及年輕的中國藝術家和受眾,同時激發思想的火花,能夠在未來埋下一顆種子。」