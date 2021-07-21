三星故會長李健熙藏品捐出 首爾兩展館同時揭幕

韓國國立現代美術館7月21日起至2022年3月13日舉行「李健熙藏品特展─韓國美術名作」，展出34位韓國近現代美術作家的58件作品，包括畫家李仲燮在1950年代創作的油畫「黃牛」。（中央社）

韓國三星 集團已故會長李健熙生前致力蒐羅國內外文物，其中不乏韓國國寶，2萬多件藏品在他逝世後由家屬捐出，韓國國立中央博物館 及國立現代美術館 今天起將展出部分藏品。

李健熙曾說：「我認為，蒐藏及保存文化遺產是我們所有世代為了人類文化的未來應盡義務。」他也因此在2004年成立三星美術館，展示他所蒐羅的蒐藏品。

李健熙家屬將9797組、2萬多件藏品捐贈給韓國國立中央博物館，館方從中挑選包括28組國寶、重要文物在內的45組藏品，在7月21日至9月26日間展出。

韓國國立中央博物館7月21日至9月26日舉辦「共享偉大文化遺產─已故李健熙會長捐贈名品展」，包括28組國寶、重要文物在內的45組藏品展出。（中央社）

這次展出文物時代橫跨青銅器、朝鮮三國時代、高麗時代、朝鮮時代等，種類包括青銅器、陶器、書畫及家具瓷器等，民眾將能親眼欣賞朝鮮時代畫家鄭歚的「仁王霽色圖」、金弘道的「秋聲賦圖」，高麗佛畫「千手觀音菩薩圖」、「水月觀音圖」等。

其中圖面較模糊、難以肉眼觀看細節的兩幅高麗佛畫，館方特別以觸碰螢幕展示紫外線及X光攝影照片，讓參觀民眾可以一窺藏在圖面下的底圖線條。

國立現代美術館的特展則以韓國近現代畫家作品為主，館方將李象範的山水畫「武陵桃源圖」及女畫家白南舜創作的「樂園」安排在展間入口相對而立，同樣是山水畫，但一面充滿傳統古典美，一面則融合油畫媒材及椰子樹等異國風情元素，彰顯韓國畫家受到西方文化影響，從韓國古典風格逐漸轉向、融合現代媒材及畫風的作品變化。

韓國三星集團已故會長李健熙（右）生前致力蒐羅國內外文物，其中不乏韓國國寶，2萬多件藏品在逝世後由家屬捐出。（中央社）

現代美術館特展從7月21日起開放至2022年3月13日，共展出34位近現代美術作家的58件作品，也包括在光復時期，以代表韓國草根性的黃牛為主題的李仲燮作品。

現代美術館表示，以這次展出為開始，希望讓更多人看見優秀藏品之美，也希望藉此拓展美術史研究新的一頁。