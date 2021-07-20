台VR藝術家黃心健「記憶的門戶」 登上西國數位藝術節

新媒體藝術家黃心健VR作品「登月」將在西班牙數位藝術節展出。（圖：文化部提供）

西班牙第15屆「L.E.V.數位藝術節15周年紀念展」，7月22日將於希洪市（Gijón）展開。駐西班牙代表處文化組首度與藝術節合作，於18世紀興建的聖約翰浸信會教堂展場舉辦新媒體藝術家黃心健個展「記憶的門戶」，展出「沙中房間」、「登月」及「失身記」等三大VR經典作品。

「記憶的門戶」特展選在希洪市歷史地標聖約翰浸信會教堂（Colegiata de San Juan Bautista）內舉行。駐西班牙辦事處文化組表示，此一安排結合了古典建築與數位科技藝術之美，可強化展覽視覺張力。

「L.E.V.數位藝術節」由策展人Nacho de la Vega及Cristina de Silva兩人創辦，為西班牙數位科技藝術領域重要的藝術盛事。藝術節的參觀人數每年均超過1萬人以上，今年除了台灣 ，另有日本 、斯洛維尼亞、義大利 、西班牙、法國等國參加藝術節，總共推出17個節目。

●第15屆L.E.V.數位藝術節－黃心健「記憶的門戶」活動網頁：https://levfestival.com/21/lev-gijon/hsin-chien-huang/。

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